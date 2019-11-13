Пашинян: В отношениях с США мы близки к важному прорыву

«С США мы начали стратегический диалог, и есть все признаки того, что в отношениях с США мы очень близки к важному прорыву», - выступая вчера на приеме в Париже в честь премьер-министра Армении и его супруги, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Говоря о внешней политике Армении, премьер-министр подчеркнул, что здесь есть ощутимые успехи: «За последние полтора года все вы были очевидцами неких пессимистичных оценок, например, об армяно-российских отношениях. Можем констатировать, что сегодня между властями Армении и РФ существует полное взаимопонимание относительно наших отношений, содержания, стратегии настоящего и будущего. И надеюсь, что публичные заявления представителей РФ сейчас уже делают эту реальность очевидной. В отношениях с Европейским союзом у нас не было больших проблем, и сегодня их нет. Армяно-грузинские отношения, позвольте утверждать, никогда не были на более высоком уровне. С Ираном у нас полное взаимопонимание, с США мы начали стратегический диалог, и есть все признаки того, что в отношениях с США мы тоже очень близки к важному прорыву».

Никол Пашинян не пояснил, о каком важном прорыве идет речь.

Добавим, что посол США в Армении Линн Трейси на днях заявила, что в 2019 году помощь США Армении увеличилась на 40%, составив 60 млн долларов.

Касаясь урегулирования карабахского конфликта, Пашинян сказал, что в этом вопросе формируется совершенно новое содержание, и когда он вступил в должность премьер-министра, то удивился, увидев, что международное сообщество потеряло представление о содержании вопроса Нагорного Карабаха, поскольку вопрос повсеместно представляется как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном, однако за последние полтора года удалось представить реальное содержание вопроса, что уже воспринимается международным сообществом.

«Сегодня мы можем констатировать, что представления Армении и Арцаха относительно урегулирования карабахского вопроса идентичны на сто процентов. Такой ситуации никогда не было, у нас не было такой ситуации, когда бы представления Армении и Арцаха до последнего нюанса были идентичны, или, по крайней мере, не были настолько идентичны, как сегодня, - заявил премьер.

Кстати, Пашинян сообщил, что в следующем году Армению посетит президент Франции Эмманюэль Макрон. Премьер-министр остался доволен переговорами с Макроном и заявил, что надеется, что уже в этом году начнутся переговоры с Евросоюзом вокруг либерализации визового режима.

«В связи с визами есть такая важная статистика, что после произошедших в прошлом году событий число граждан Армении, просящих убежища на территории Евросоюза, снизилось на 60%. Если переговоры вокруг упрощения визового режима начнутся в этом году, а мы надеемся, что это произойдет, для окончательного решения потребуется некоторое время», - сказал он.

Говоря о внутриармянских событиях в Армении, премьер-министр подчеркнул, что демократия, верховенство закона, защита прав человека, свобода слова, власть народа в Армении не имеют альтернативы.

Двухдневный рабочий визит Никола Пашиняна во Францию завершен, премьер-министр принял участие в работах Второго Парижского форума мира и 40-й генеральной конференции ЮНЕСКО.