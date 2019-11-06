Помощь США Армении в 2019 году увеличилась на 40%

В 2019 году помощь США Армении увеличилась на 40%, составив 60 млн долларов, говорится в сообщении, распространенном посольством США в Ереване.

Американская помощь включала в себя не только программы, реализуемые Госдепартаментом США, но и Министерством обороны, Министерством энергетики, Лесной службой и Агентством США по международному развитию (USAID).

Согласно сообщению, средства, предоставленные американской стороной, были направлены также на поддержку демократического развития Армении: борьбу с коррупцией, энергетическую безопасность, защиту прав человека, укрепление гражданского общества, образовательные программы и преподавание английского языка, а также обеспечение подотчетности государственных органов.

«В течение последних 27 лет Соединенные Штаты поддерживали развитие демократических процессов и институтов в Армении, и мы, однозначно, не изменим нашего намерения сейчас, когда демократия в Армении сильнее, чем когда-либо. Поэтому мы с гордостью заявляем об оказанной в этом году Армении помощи в размере более 60 млн долларов», - сказала посол США в Армении Линн Трейси.

С 1992 года Соединенные Штаты предоставили Армении помощь в размере более 2 млрд долларов США.