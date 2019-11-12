Армянская сторона считает заявление Лаврова важным и позитивным

Заявления, сделанные министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Ереване, «по сути, являются ответом на деструктивные заявления Азербайджана и их отрицанием». Такое мнение высказал председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Рубен Рубинян в беседе с Радио Азатутюн.

По его словам, эти заявления также констатируют, что Нагорный Карабах должен участвовать в решении своей судьбы.

В ответ на просьбу Радио Азатутюн прокомментировать вчерашние заявления главы МИД РФ о том, что «без народа Нагорного Карабаха, его населения невозможно будет сформулировать какое-либо соглашение», Рубинян сначала выразил мнение, что нужно упомянуть все заявления, сделанные Лавровым в тот день, «потому что это было не единственное примечательное заявление, Сергей Лавров сделал еще ряд заявлений».

«В частности, он процитировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что урегулирование арцахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Азербайджана и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]. И кроме того, когда прозвучал вопрос о заявлениях Азербайджана, а чиновники Азербайджана часто заявляют, что конфликт может быть урегулирован лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана, глава МИД России вновь повторил, что урегулирование должно быть приемлемым также для Армении и Арцаха, и также отметил все три принципа урегулирования конфликта, то есть, принцип территориальной целостности, право народов на самоопределение, а также принцип неприменения силы», - сказал Рубинян.

«По сути, это ответ на деструктивные заявления Азербайджана и, по сути, их отрицание, потому что министр иностранных дел одной из стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ, фактически, говорит, что урегулирование конфликта не может не включать право народов на самоопределение и принцип неприменения силы и угрозы ее применения», - подчеркнул председатель парламентской комиссии НС.

«Я считаю, что это очень важное заявление, и это очень важный ответ на деструктивные заявления Азербайджана. Министр иностранных дел России также говорил о том, что также и для Арцаха урегулирование конфликта должно быть приемлемым и фактически без голоса Арцаха не может быть урегулирования. Это, фактически, также является констатацией того, что Арцах должен принимать участие в решении собственной судьбы, и это, как мы все знаем, является важнейшей позицией армянской стороны. И это также знаменательно», - сказал Рубен Рубинян.

По словам секретаря оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Геворка Горгисяна, мнение и безопасность народа Нагорного Карабаха в деле урегулирования конфликта являются ключевыми, и этот подход постепенно становится в мире приемлемым.

«Это, в конце концов, является необходимостью считаться с фактами, поскольку что бы ни было, в первую очередь для Армении основной ценностью является мнение и безопасность народа Арцаха, которая лежит на кону, и мы не имеем права и не можем отступить от нее ни на шаг. И, естественно, без учета мнения народа Арцаха никакого решения быть не может, и можно только приветствовать, что господин Лавров уже считается с этим фактом», - сказал Геворк Горгисян.