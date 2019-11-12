Пашинян в Елисейском дворце принял участие в официальном приеме от имени Макрона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне вечером вместе с супругой Анной Акопян прибыл с рабочим визитом во Францию для участия во Втором Парижском форуме мира и 40-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В тот же день Пашинян посетил Елисейский дворец, где принял участие в официальном приеме от имени президента Франции Эмманюэля Макрона в честь глав государств и правительств, участвующих во Втором Парижском форуме мира.

В Елисейском дворце премьер-министра Армении встретил Эмманюэль Макрон.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в официальном приеме приняли участие также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, заместитель председателя Госсовета КНР Ванг Кишан, генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо, генеральный секретарь ЮНЕСКО Одри Азуле и др.

Сегодня,12 ноября, премьер-министр Армении примет участие в открытии Второго Парижского форума мира и тематической дискуссии в рамках мероприятия, в ходе которого он выступит с речью. Планируется вручение премьер-министром Пашиняном символического подарка Библиотеке Парижского форума мира.

В рамках визита в Париж премьер-министр Армении также посетит офис Международной организации Франкофонии и встретится с генеральным секретарем МОФ Луиз Мушикивабо.

Планируется визит премьер-министра и его супруги в штаб-квартиру ЮНЕСКО и их участие в работе 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Премьер-министр Пашинян выступит с речью в рамках тематического обсуждения конференции. Премьер-министр также встретится с генеральным секретарем ЮНЕСКО Одри Азуле и даст интервью пресс-службе ЮНЕСКО.

В рамках визита премьер-министр Армении и его супруга встретятся с руководителями армянских духовных и светских структур Франции. В честь Никола Пашиняна и Анны Акопян состоится официальный прием, в рамках которого премьер-министр Армении выступит с речью.