В Армении с визитом находится глава МИД России Сергей Лавров

Накануне с двухдневным визитом в Армению прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В тот же день со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном Лавров принял участие открытии выставки, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Неоценима роль армян в борьбе с нацизмом», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

«Армянский народ по праву гордится своими героями, которые внесли неоценимый вклад в общее дело разгрома нацизма», - добавил Лавров.



Согласно пресс-службе МИД Армении, Мнацаканян, в свою очередь, отметил: «9 мая - это наш общий праздник, день нашей общей памяти о том, как мы плечом к плечу, сражались, бок о бок трудились, как вместе шли к Победе. Эта Победа - общее достояние всех народов бывшего СССР, а также народов стран антигитлеровской коалиции. Это праздник поистине глобального масштаба, ведь Великая Отечественная, Вторая мировая война была битвой за будущее всего человечества».

Глава МИД Армении также отметил роль армянской диаспоре в борьбе с фашизмом.

«В борьбе с нацизмом широко участвовала и зарубежная армянская диаспора: ее представители влились в движение Сопротивления, воевали в армиях союзников, собирали средства в помощь Красной Армии», - отметил он.

Лаврова в Ереване также принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В последний раз вы с официальным визитом были в Ереване два года назад. За это время в Армении произошли большие перемены. Хочу подчеркнуть, что в результате этих изменений наши отношения стали динамичнее», - в ходе встречи подчеркнул армянский премьер.

В свою очередь Лавров отметил, что перемены в Армении не помешали обеспечению преемственности в двусторонних отношениях, наращиванию союзнического и стратегического партнерства во всех областях.



«У нас очень тесные контакты по линии экономических ведомств, межправительственные комиссии готовятся к работе в первой половине следующего года в Ереване. Здесь же пройдет российско-армянский межрегиональный форум. Как вы отметили, наши ведомства контактируют весьма и весьма активно», - заявил глава МИД России.