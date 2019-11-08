В Армении открылся первый центр ядерной медицины

Европейский центр ядерной медицины открылся сегодня в медицинском центре «Эребуни».

В центре ядерной медицины впервые с помощью изотопов будет проводиться диагностика онкологических заболеваний с использованием новейшего диагностического оборудования SPECT, применяемого в ядерной медицине, а также лечение злокачественных новообразований щитовидной железы радиоактивным йодом.

«Ядерная медицина развивается в мире очень большими шагами, и это трендовая сфера. Вот почему руководство медицинского центра «Эребуни», профессор Кушкян принял решил создать в Армении сверхсовременный центр», - сказал директор медцентра «Эребуни» Микаел Манукян.

По его словам, пациенты, направляющиеся в другие страны для лечения злокачественных новообразований щитовидной железы радиоактивным йодом, теперь смогут лечиться на месте. Это, помимо удобства, также облегчит их финансовое бремя. «Первичное обследование, думаю, будет стоить порядка 40 тысяч драмов», - сказал директор медцентра «Эребуни».

Вопрос лечения в рамках госзаказа для некоторых слоев населения с Министерством здравоохранения еще будет обсужден. Заболевания щитовидной железы являются одними из самых распространенных в Армении, и это является региональной особенностью. Армяне часто едут в соседнюю Грузию за радиоактивным йодом. Возглавляющая два медцентра ядерной медицины в этой стране Наталья Шенгелия де Ланге теперь сама стала ближе к нуждающимся в ней армянским пациентам. Она возглавит открывшийся в Ереване Европейский центр ядерной медицины.

Врач-радиолог Шенгелия до Грузии в течение 15 лет проработала в университетской клинике в Вене. «Очень важно, чтобы пациенты на месте получали диагностику и лечение в соответствии с европейскими стандартами», - сказала она.

С возможностями Европейского центра ядерной медицины сегодня ознакомился также премьер-министр Никол Пашинян. Инновации в ядерной медицине, в частности, помимо рака щитовидной железы, методы изотопного лечения других видов злокачественных заболеваний в центре намерены внедрять постепенно.

«В данный момент мы обсуждаем изотопы, которые используются при раке предстательной железы, раке матки. Мы сейчас обсуждаем с нашими специалистами и нашими партнерами то, что является новым в Европе», - сказал Микаэл Манукян.

Наталья Шенгелия выделяет вопрос радиационной безопасности в особом учреждении. «Центр оснащен на самом высоком уровне, были учтены все меры радиационной безопасности не только для пациентов, но и для окружающей среды», - отметила она.

В рамках инвестиционных программ медицинского центра «Эребуни» на строительство нового центра ядерной медицины было выделено более 600 млн драмов. Здесь строительство было особенным: все стены и двери покрыты свинцом. Палата пациента, получающего радиоактивное лечение, имеет все условия изоляции. После высоких доз радиоактивного йода пациент часто несколько дней должен оставаться в изоляции, в палате есть различные возможности для его самообслуживания и досуга.

По словам физика Гургена Элбакяна, изотопы импортируются из-за рубежа в четких количествах в соответствии с потребностями пациентов. «У нас здесь есть два типа изотопов: технеций и 731. Технеций предназначен для диагностики, а 731 - для лечения щитовидной железы», - сказал он.

Несколько месяцев назад ученые Института физики заявили, что наконец запустили циклотрон и получили изотоп «фтор 18». Элбакян подчеркивает, что здесь используется другой изотоп.

Директор медцентра «Эребуни» не исключает, что в будущем они будут использовать местные изотопы. «Если в Армении они будут стабильно производиться, хорошего качества, конечно, мы будем покупать в Армении. Это не подлежит обсуждению. Просто в данный момент мы заключили договор с европейским заводом», - сказал он.

В центре повсюду установлены устройства для измерения радиационного фона, они не издают звуков, значит, фоновой активности нет.

Центр начнет принимать пациентов с завтрашнего дня.