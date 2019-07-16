Бывший директор Института физики ставит под вопрос целесообразность запуска циклотрона

Запуск циклотрона не имеет никакого смысла, это просто прихоть нескольких человек, утверждает бывший директор Института физики, а ныне ведущий научный сотрудник Рубен Мкртчян.

Он уверен, что председатель совета попечителей института, заместитель председателя Центрального банка Нерсес Ерицян и директор Ани Абрамян преследуют собственные интересы.

«Сколько лет он не запускался, потому что нет платежеспособного спроса на эту диагностику», - сказал Мкртчян.

Кстати, председатель совета попечителей института Нерсес Ерицян от комментариев отказался, а профессор Абрамян в настоящее время находится за пределами Армении.

Недавно на территории Ереванского института физики имени А. Алиханяна был запущен первый в стране циклотрон - резонансный циклический ускоритель нерелятивистских тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов), о котором говорилось на протяжении почти десятилетия как об уникальной возможности для диагностики рака. Рубен Мкртчян считает все это сказкой, которая рассказывается на протяжении многих лет с той целью, чтобы оправдать миллионные кредиты, направленные центру радиоизотопов, и избежать ответственности.

«Нет такого количества больных, которые готовы платить из своего кармана эти 1000 долларов за диагностику. Судя по грустному виду Арсена Торосяна [министр здравоохранения - ред. ] и из его слов я понял, что то, что мы предполагали, это правда», - говорит ученый.

По словам Рубена Мкртчяна, циклотрон за два часа произвел дозу для диагностики примерно 600 пациентов, и где эти пациенты, если одно обследование должно стоить около 1000 долларов? Он уверен, что в последние месяцы направление средств Института физики на запупск циклотрона было бессмысленным. Тем более, что заключенный еще в 2013 году договор просто заводит в тупик перспективы центра по производству радиоизотопов.

Речь идет о компании Global Medical Solutions, с которой правительство подписало договор, по которому компания получила исключительные права на управление и эксплуатацию этого центра. Компания зарегистрирована в оффшоре, на Виргинских островах. Эта компания шесть лет назад представила правительству инвестиционную программу на сумму 14 млн долларов США - амбициозный проект регионального центра диагностики рака. Он получил одобрение правительства, однако в окончательном договоре, по словам Мкртчяна, обязательства установлены лишь для правительства.

«Наше правительство, даже предыдущее, видя, что ничего не получается, хотело попрощаться с этой фирмой, но они не согласились», - рассказал он.

Запуск циклотрона сейчас активизировал дискуссии о судьбе центра. Он находится в подчинении Комитета по управлению государственным имуществом, так как находится в списке приватизации. Председатель комитета Нарек Бабаян отметил, что есть заинтересованные в центре лица, в том числе, например, в медицинском центре «Астхик», но проблемой является договор с Global Medical Solutions.

«На один шаг центр стал более привлекательным для приватизации, но есть этот договор, который мешает этому. Договор заключен с конкретным лицом, у которого есть требования и которое не вкладывает инвестиции», - сказал Бабаян.

Проблемный договор сейчас изучают в Министерстве юстиции. Пока эти вопросы не будут прояснены, от циклотрона, независимо от того, сколько он произведет изотопов и необходимых для диагностики рака препаратов, нет никакой пользы.

Директор центра Артур Ростомян подчеркивает, что все лицензии на использование препарата находятся у этой компании.

Замдиректора же Института физики надеется, что правовые вопросы будут урегулированы, а запуск ускорителя, помимо медицины, поможет развитию ядерной физики. «Это хорошая возможность использовать циклотрон для обращения к крупным международным грантовым программам и привлечения больших денежных средств и их направления на эти исследования», - говорит Геворк Карьян.

Рубен Мкртчян на это возражает: «Они хотят сделать вид, что этот циклотрон, хотя он пока не работает для медицины, но ужасно важен для науки. Это не так».

Бывший директор Института и здесь не согласен, он утверждает, что нет ни медицинских, ни научных программ, написанных на бумаге. Циклотрон, правда, работает, но еще нужно понять - для чего.