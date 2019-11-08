На Северной таможне ежедневно растаможиваются в среднем 500 автомобилей

С 14 октября таможенное оформление автомобилей, ввозимых из Грузии и Японии, перенесено в Гюмри. Начальник Северной таможни-управления Руслан Григорян сегодня обнародовал данные о том, сколько автомобилей до сегодняшнего дня уже растаможено в Гюмри.

«Количество автомобилей растет с каждым днем. В октябре на Северной таможне было оформлено 5344 автомобиля, в то время как за первые семь дней ноября уже было растаможено 3066 автомобилей», - сказал Руслан Григорян.

Есть, так сказать, пиковые дни, в основном по понедельникам и вторникам. Очередь в эти дни бывает особенно длинной. Сегодня число машин намного меньше, хотя уже обслужено более 300 автомобилей. Ежедневно в среднем растаможиваются 500 автомобилей.

Ожидающие в очереди на растаможку жалуются на продажу мест в очереди.

«Я пришел в 6 часов утра, взял номер 225. Посмотрим, когда я закончу, передо мной все еще есть 80 человек», - сказал один из стоящих в очереди.

«Я пришел в 3 часа ночи, спросил, кто крайний, встал. По моим подсчетам, машин было 30, но затем передо мной стало 300 машин, пусть они выяснят, как это происходит», - сказал другой ожидающий.

Руслан Григорян сказал, что до них также дошла информация о продаже мест в очереди. Они обратились в правоохранительные органы, и сейчас полиция несет дежурство у таможни.