Утверждениям лидера ППА «Мой шаг» противопоставляет достижения правительства

В правящей парламентской фракции «Мой шаг» ответили на заявление лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) и главы одноименной парламентской фракции Гагика Царукяна, перечислив, по их формулировке, достижения правительства.

«В начале этого года я сказал, что эта программа не может быть программой экономической революции. Я могу написать это и подписаться. Если какой-либо экономист в Армении сможет прийти и доказать, что эта программа является экономической, мы проголосуем «за», я скажу: молодцы», - заявил вчера Гагик Царукян, говоря о бюджете на следующий год.

Депутат фракции «Мой шаг» Армен Памбухчян указывает в первую очередь на ожидаемое увеличение бюджета на 2020 год, которое, по его словам, является беспрецедентным. «Разве бюджет, который больше на 700 млн долларов США, что не имеет прецедента в Армении, не является экономической революцией? Я считаю, что это как раз является результатом правильной, отрегулированной, скоординированной, оптимизированной работы, что мы планируем на 2020 год рост бюджета на 700 млн долларов. Это раз. Повышение зарплат государственного аппарата и вообще подход к экономическим вопросам и ликвидации бедности»,- в беседе с Радио Азатутюн сказал Памбухчян.

В 2020 году проектом госбюджета Армении предусматриваются расходы на сумму более 1 трлн 880 млрд драмов или около 4 млрд долларов. Доходы составят примерно на 200 млрд драмов меньше. И расходы, и доходы, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 13-14%.

Представляя госбюджет на следующий год в Национальном собрании, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении экономическая революция набирает обороты и вкладываются колоссальные инвестиции.

Гагик Царукян также недоволен условиями для инвестирования, он заявил, что этот процесс отнимает много времени у инвесторов, а бизнесмены не могут ждать долго.

Армен Памбухчян на это возразил, что проблемы, связанные с процедурой инвестирования, являются временными, правительство обсуждает эти вопросы и скоро они будут решены. А до этого текущие проблемы, особенно для крупных инвесторов, могут быть быстро решены посредством соответствующих структур, убежден депутат правящей фракции.

«Есть те звенья, посредством которых они могут легко осуществить весь этот процесс», - подчеркнул Памбухчян.