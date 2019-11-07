Гагик Царукян недоволен условиями для инвестиций в Армении

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» и глава одноименной парламентской фракции Гагик Царукян недоволен существующими в Армении условиями для инвестиций.

По его словам, оформление документации занимает много времени, а бизнесмены не могут долго ждать. «Я очень уважаю премьер-министра, правильно меня поймите. Он хочет это сделать, но нет необходимых условий для инвестиций. Я сказал, что для инвестирования в основном нужно, чтобы было одно окно», - отметил Царукян.

Сегодня в поселке Ариндж Котайкской области открылся завод «Черамиса», принадлежащий семье Гагика Царукяна. На церемонии открытия завода также присутствовал премьер-министр Никол Пашинян.

Завод был построен в рамках совместного инвестиционного проекта концерна Multi Group и итальянского холдинга Italian Stoneware. Первоначальные инвестиции составляют 30 млн евро

По словам Царукяна, будет создано от 500 до 1000 рабочих мест. До февраля планируется открыть 300 рабочих мест.

Царукян пожаловался, что им нужны хорошие специалисты, но в Армении их найти сложно. «Все хорошие специалисты уехали работать в Европу, в Россию. Сегодня ищешь и не можешь найти», - сказал он.

Гагик Царукян ранее не считал работу правительства революционной. Сегодня представляя в Национальном собрании госбюджет на следующий год, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении набирает обороты экономическая революция и вкладываются колоссальные инвестиции.

Мы поинтересовались у Царукяна, согласен ли он с премьер-министром или же придерживается ранее высказанной позиции.

«Для экономической революции необходимо изменить законы, создать более благоприятные, выгодные условия для инвестора, должно быть больше внимания к инвестору. Нужно снизить налоги», - сказал он.

На вопрос одного из журналистов, если бизнес отделен от политики, почему сейчас он находится в Национальном собрании, Царукян ответил: «Я не бизнесмен, я собственник, я отдал все в [доверительное] управление».

Глава оппозиционной фракции не стал высказывать мнение относительно проекта госбюджета на следующий год, сказав, что пока они его изучают. Он добавил, что выскажет свое мнение по этому поводу в Национальном собрании.