Пайлан подчеркивает, что в парламенте Турции надо говорить о Геноциде армян

Если в мире есть парламент, где надо говорить о Геноциде армян, то это Великое национальное собрание Турции. Об этом заявил депутат парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлан.

Выступая в парламенте во время обсуждения госбюджета на будущий год, Пайлан, который является членом парламентской комиссии по вопросам бюджета и планирования, выступил со специальным заявлением о международном признании Геноцида армян.

Как сообщает советник депутата, в заявлении Гаро Пайлана говорилось: «До 1915 года на этих землях, в Спарте, Мерсине, Адане, Трапизоне, Тигранакерте, Бурсе проживали армяне, и в этой стране каждый пятый был армянином, а если мы соберемся сейчас, то не сможем заполнить даже один стадион. Конечно же, мы не испарились. Произошло большое бедствие, которое, к сожалению, мы уже 104 года отвергаем политикой отрицания, отказываемся говорить об этом».

«Посмотрите, другие парламенты говорят об этом, а мы говорим, пусть не говорят. О теме, касающейся этого региона, должны говорить именно в этом регионе. Если в мире есть парламент, где об этом должно быть сказано, то это Великое национальное собрание Турции, потому что мы дети этих земель», - заявил депутат турецкого парламента армянского происхождения.

Напомним, Пайлан приветствовал принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции №296, признающей и осуждающей Геноцид армян, в то же время подчеркнув: «Единственный парламент, который исцелит раны армянского народа, это медждис Турции, членом которого я являюсь».