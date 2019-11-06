Мы обсуждали вопросы, направленные на развитие нашего сотрудничества в рамках ЕАЭС - зампред Совета Федерации РФ

В Гюмри состоялось 32-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Армении и Федеральным собранием РФ

Обсуждаемые вопросы в основном касались сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На прошлой неделе во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Армению стало известно, что Кремль удваивает потенциал дислоцированной в Гюмри российской военной базы, модернизируя ее вооружение.

Четыре года назад после убийства российским солдатом семьи Аветисян из 7 человек российская сторона заявила, что база вместо военнослужащих срочной службы будет пополняться военнослужащими-контрактниками. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев не знал об этом.

«Я собираюсь посетить российскую военную базу, где, возможно, мы обсудим эти вопросы. Я просто не знаком с этими вопросами», - отметил Воробьев.

Параллельно с увеличением числа военнослужащих на российской военной базе в Гюмри также возникает вопрос: где гарантия, что вновь не будут зафиксированы инциденты, очевидцами которых часто становятся жители Гюмри?

Такой гарантии нет и при замене военнослужащих-срочников на контрактников. Российский военнослужащий Андрей Разгильдеев, обвиняемый в совершенном около года назад жестоком избиении жительницы Гюмри, приведшем к ее смерти, является контрактником.

Глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Национального собрания Армении Эдмон Марукян отмечает, что там, где есть войска, инциденты неизбежны.

«Давайте объективно смотреть на это: где есть войска, происходят инциденты. Теперь давайте посмотрим на Соединенные Штаты, где у них есть войска, были ли там инциденты или нет. Конечно, были, и поэтому сосредотачиваться именно на этом и говорить, что по этой причине [база] представляет опасность для населения, не столь уж справедливо», - сказал Марукян.

Депутат считает, что армянской стороне также следует предпринять шаги в вопросе осуществления надлежащего контроля. «Армянская сторона должна быть последовательной, должна следить за тем, чтобы тот контингент, который сюда призывается, был таким контингентом, чтобы подобных проблем не возникало, это во-первых. Во-вторых, должны быть внедрены соответствующие механизмы контроля для осуществления этого контроля, следовательно, мы должны смотреть на все это также в рамках разумности и в рамках этого сотрудничества сделать так, чтобы исключить подобные случаи в будущем», - отметил Марукян.

Возвращаясь к сегодняшнему заседанию Межпарламентской комиссии, Юрий Воробьев подчеркнул, что в комиссии они обсуждают вопрос формирования единого экономического рынка ЕАЭС.

«Сегодня мы обсуждали вопросы, направленные на развитие нашего сотрудничества в рамках ЕАЭС. Союз формирует свои экономические отношения, нормативно-правовую базу, что позволит сформировать единый рынок для государств-членов. Для нас очень важно суметь в полной мере реализовать возможности Евразийского союза, необходимо принять большое количество законов, снять многие запреты. Есть дорожная карта до 2025 года, согласно которой планируется решить все связанные с ЕАЭС вопросы», - подчеркнул зампред Совета федерации РФ.

Одним из обсуждаемых вопросов было также формирование общего энергетического рынка. Зампред Совета Федерации РФ отметил, что, согласно дорожной карте, он должен быть сформирован к 2025 году.