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Спорт

Абраам Хашманян назначен главным тренером сборной Армении по футболу

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Абраам Хашманян назначен главным тренером сборной Армении по футболу. Срок контракта - до 30 ноября 2020 года, сообщает Федерация футбола Армении (ФФА).

Глава ФФА Артур Ванецян пожелал успехов Абраму Хашманяну в должности главного тренера сборной Армении.

«Я предпочел одного из самых опытных тренеров в Армении. Я желаю ему всего наилучшего. Сборная Армении в 2019 году одержала несколько впечатляющих побед. Надеюсь, что наша сборная во главе с новым тренером порадует болельщиков», - сказал Ванецян.

Напомним, 18 октября Армен Гюльбудагянц подал в отставку с поста главного тренера сборной Армении. По словам специалиста, причиной отставки стало то, что сборная Армении не смогла пробиться в финальную часть Евро-2020,

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