В январе в Ереване состоится саммит премьер-министров Армении, Греции и Кипра

Сегодня с официальным визитом в Армению прибыла делегация во главе с президентом Греции Прокопиосом Павлопулосом.

Принимая высокопоставленного гостя в здании правительства, премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что в январе следующего года в Ереване состоится саммит премьер-министров трех стран - Армении, Греции и Кипра.

«Межгосударственные и межправительственные отношения наших стран находятся на очень высоком уровне, и я надеюсь, что на этом благоприятном фоне нам удастся наладить более эффективное экономическое сотрудничество, а также повысить уровень нашего сотрудничества в других сферах и увеличить результаты. Я также с удовольствием вспоминаю свою сентябрьскую встречу с новоизбранным премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. У нас также была возможность обсудить с ним отношения между нашими странами и договориться о наших будущих планах. А в январе мы ожидаем нашего первого саммита в трехстороннем формате Армения-Греция-Кипр, который состоится в Ереване. Это очень важное событие, которое сделает наши отношения еще более благоприятными», - отметил премьер-министр.

Пашинян заверил Павлопулоса, что в Армении существует особое отношение к Греции.

«Мы приветствуем усилия Армении и армянского народа по международному признанию Геноцида армян. Это очень важный шаг, и мы со своей стороны поддерживаем этот вопрос. С другой стороны, я очень рад, что в рамках этой борьбы Армения, в свою очередь, признала геноцид понтийских греков и ассирийцев. В то же время мы приветствуем и радуемся тому, что Палата представителей Соединенных Штатов Америки недавно признала Геноцид армян. Это очень важно», - сказал президент Греции.

Об особом характере отношений между и исторической общности двумя странами также говорилось в резиденции президента Армении, где президент Армен Саркисян после полудня принял своего греческого коллегу.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить моего коллегу за подтверждение того, что в ближайшее время греческая сторона ускорит процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, и оно будет ратифицировано в течение одного-двух месяцев. Мы также обсудили ряд вопросов, касающихся отношений Армения-Евросоюз. В частности, если коротко сформулировать, мой друг предложил, чтобы Греция стала первым партнером Армении в Евросоюзе, конечно, отметив, что у Армении есть другие друзья, в том числе Франция, Германия и другие», - отметил Армен Саркисян.

По данным Статистического комитета Армении, в прошлом году объем двусторонней торговли между Арменией и Грецией составил 63,7 млн долларов, из которых объем армянского экспорта в Грецию составил мизерную сумму - 271,5 тыс. долларов. По сравнению с 2017 годом, в прошлом году объем торговли между Арменией и Грецией вырос на 33,1%.