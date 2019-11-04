Посол РФ в Армении досадует на звучащую в адрес ОДКБ критику

Продажа оружия Азербайджану странами-членами ОДКБ является серьезной проблемой. Подобного мнения придерживается бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который сегодня принимал участие в круглом столе на тему «Роль ОДКБ в обеспечении региональной безопасности».

«Когда мы говорим ОДКБ, коллективная безопасность, мы должны понимать, что в основе лежит закон, согласно которому угроза для нашего государства является угрозой для всех государств, и государства не должны действовать и предпринимать шаги, которые будут направлены против военной безопасности какого-либо государства. Продажа оружия действует в этой логике», - сказал Арутюнян.

По мнению бывшего министра обороны, о связанной с ОДКБ проблемой следует заявить, чтобы она была решена. По словам Арутюняна, официальный Ереван должен добиться того, чтобы государства-члены ОДКБ, поставляя оружие, не нарушали тот баланс, который существует в зоне карабахского конфликта.

Бывший чиновник, кстати, исключил возможность того, что Азербайджан может получить какой-либо статус в ОДКБ, напомнив, что в начале 1990-х годов Азербайджан в течение пяти лет был членом этой организации.

«Он не обратится, не пойдет на этот шаг, здесь есть фактор Турции. Почему Турция должна согласиться на вступление Азербайджана в ОДКБ? Она направляет его и достигла в этом больших успехов, де-факто взяла армию Азербайджана под свой контроль», - подчеркнул Арутюнян.

Несмотря на негативную позицию официального Еревана, Россия не против того, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя в ОДКБ. Об этом в сентябре в Ереване заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

То, что в Армении ведутся дискуссии по этому и другим вопросам и звучит критика в адрес ОДКБ, не нравится послу РФ в Армении Сергею Копыркину. Он напомнил, с какой активностью обсуждался вопрос вокруг генерального секретаря ОДКБ. «Возникают также вопросы солидарности в рамках организации, в том числе и в контексте отношений отдельных стран с Азербайджаном. Это все очень важные вопросы, требующие внимания, обсуждения. Но за этими обсуждениями подчас не видна та стержневая деятельность ОДКБ, которая ведется каждый день», - подчеркнул посол.

По словам политического обозревателя Акопа Бадаляна, в случае с ОДКБ мы имеем дело с военно-политическим блоком по форме или на бумаге, но, на самом деле, ни для кого не секрет, что структура не имеет важнейшего для военно-политического блока компонента, основы, которой является ценностная идеологическая общность государств-членов этой структуры.

Бадалян считает, что критика в адрес ОДКБ со стороны армянской общины и экспертных кругов естественна, было бы странно, если бы не было никакой реакции на шаги организации и стран-членов. По его словам, проблема в том, что ОДКБ адекватно не реагирует на проблемы безопасности Армении, наоборот, еще и делает безопасность уязвимой.

«Мы видим, что члены этой организации подпитывают Азербайджан - государство, бросающее вызов Армении. Это касается и военно-технической торговли с Азербайджаном, мы видели многомиллиардные сделки России, мы видели поставки Беларуси, и вообще с точки зрения политических позиций был период, когда неосведомленный человек мог бы задаться вопросом: кто член этой организации - Армения или Азербайджан?» - заключил Бадалян.

