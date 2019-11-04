«Ничего такого нет» - министр обороны о дискредитации генералитета

Министр обороны Давид Тоноян заверяет, что среди генералитета обеспокоенности нет. Что касается возбужденных против некоторых генералов уголовных дел, то, по словам Тонояна, это беспокоит, но в то же время держит высший командный состав в тонусе.

На замечание Радио Азатутюн о том, что вчера премьер-министр Никол Пашинян прокомментировал разговоры о том, что он ослабляет и дискредитирует генералитет, поскольку против разных генералов заводятся уголовные дела, Давид Тоноян ответил: «Ничего такого нет, мне кажется, это разговоры на кухне, которые копятся, копятся и доходят до премьер-министра, и у него складывается впечатление, что среди генералитета есть недовольство. Возможно, есть генералы, у которых есть обеспокоенность, но я не думаю, что то, что сделано за эти последние полтора года, не должно вызывать среди генералитета недовольство».

На замечание, что есть уголовные дела, по которым проходят разные генералы, Давид Тоноян ответил: «Это, конечно, беспокоит, но я думаю, что это держит наш высший командный состав в тонусе».

Никол Пашинян во время прямого эфира в Facebook также отметил, что впервые за полтора года, за такой короткий промежуток времени, в Вооруженных силах проводится столько реформ.

На вопрос, действительно ли Тоноян, ранее занимавший должность заместителя министра, заметил такие сдвиги по сравнению с прошлым, он ответил: «Скорость возросла, скорость очень высока в настоящее время, во всех сферах – и в сфере бытового обеспечения военнослужащих, и в сфере материально-технического обеспечения, и в сфере обеспечения вооружением».

На уточняющий вопрос, чем это обусловлено, почему в прошлом не было такой скорости, он сначала ответил, что это обусловлено высоким настроем, а затем продолжил: «Такого нет, раньше также были процессы: премьер-министр говорил о коротком периоде времени, что действительно за короткий период времени были осуществлены большие изменения, но и раньше Вооруженные силы не топтались на месте».

Радио Азатутюн также поинтересовалось у министра обороны, который пришел в парламент в рамках обсуждений проекта госбюджета на 2020 год, согласится ли он ответить на вопросы созданной в парламенте следственной комиссии, расследующей обстоятельства апрельской войны. В апреле 2016 года Давид Тонян занимал пост первого заместителя министра обороны. Тоноян ответил, что не видит никаких проблем и в случае приглашения примет участие в заседании парламентской следственной комиссии, в то же время, подчеркнув, что для Министерства обороны ясно, что произошло во время четырехдневной войны.

«Еще раз повторяю, что все слухи и наговоры, которые существуют в обществе в связи с апрельскими боевыми действиями, будут развеяны. Я не могу сказать, что именно комиссия пересмотрит, но в отношении того, что произойдет, я ожидаю положительного результата, который положит конец всем этим разговорам, - сказал он, а затем добавил: - Для меня ясно, что были заговорщические действия со стороны противника. С армянской стороны были недостатки, которые были проанализированы, и мы об этом хорошо знаем».