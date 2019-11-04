Пашинян: Представления властей Армении и Карабаха об урегулировании карабахского конфликта идентичны

«В вопросе нагорно-карабахского урегулирования заговоры исключены», - об этом в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сейчас вводят в обращение тезис о том, что поскольку правительство или премьер-министр, я лично, не соглашаются пойти на уступки, или, извините, если скажу очень грубо, не соглашаются сдать земли, это означает, что переговоры зашли в тупик, и вот начали пугать людей войной, и конкретно под эти темы выделяются конкретные бюджеты, проводится пропаганда и так далее»: - сказал премьер.

Он также отметил, что в целом ситуация в армяно-азербайджанских отношениях всегда содержит в себе угрозы, но это не значит, что сегодня угроз стало больше, чем несколько лет назад.

«Наоборот, если сейчас провести мониторинг ситуации на границе, степени напряженности, то мы увидим, что за последние 1,5 года наблюдается резкий и существенный спад напряженности, и этот спад произошел в контексте известных обсуждений в Душанбе, что не означает, что напряженности нет, - заявил Пашинян, продолжив: - К сожалению, хотя напряженность в целом гораздо ниже, но она есть, продолжается, и, к сожалению, у нас и сегодня бывают и жертвы. Никто и не говорит, что мы достигли мирного урегулирования карабахского конфликта. Но, с другой стороны, я могу констатировать, что, как бы это ни казалось странным, в переговорном процессе есть довольно интересная динамика, и я оптимистичен в том, что она продолжится».

По его словам, переговоры ведутся в той логике, что любое решение вопроса должно быть приемлемо для народов Армении, Карабаха, и Азербайджана, а его задача - достижение решения, приемлемого для армянского народа.

«Решения должны приниматься в общенациональном формате, вплоть до проведения референдума, но эти обсуждения не столь уместны, поскольку мы говорим о стратегии, то есть, наша задача – добиться в переговорном процессе такого решения, которое будет приемлемым для нашего народа», - подчеркнул Пашинян.

Он опроверг слухи о том, что между властями Армении и Нагорного Карабаха есть разногласия. «Представления властей Армении и Арцаха относительно урегулирования арцахской проблемы идентичны», - заявил премьер.

Он коснулся также отставки начальника Службы государственной охраны Григория Айрапетова, в частности, тезиса о том, что в Душанбе Пашинян и Алиев в лифте плели заговор, о чем услышал Айрапетов.

«Это на полном серьезе вводят в обращение. Значит, представьте, что если есть заговор, то я настолько бездарный, безмозглый заговорщик, что, во-первых, при первом же контакте с Алиевым втягиваюсь в заговор и делаю это в присутствии телохранителя Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна с 10-летним стажем. Вы это понимаете? Человека, с которым я общался всего 4 месяца. Но даже если это так, после этого я его должен крепко держать при себе, а не увольнять, потому что когда действует военная субординация, я могу как-то обеспечить его молчание, но когда он стал свободным человеком, он может говорить, когда захочет и что захочет. Авторами этой пропаганды, как вы знаете, являются представители известных вам бывших кругов», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении говорил еще об одном муссируемом тезисе о том, что якобы правительство ослабляет и дискредитирует генералитет.

«Есть уголовные дела, по которым проходят генералы. Но разве мы не договорились, что в Армении перед законом все должны быть равны? Разве мы хотим такого общества, такой ситуации, когда статус генерала или министра дает возможность беспрепятственно совершать что угодно?» - сказал Пашинян, отметив, что по его инициативе ряду военных в Армении было присвоено звание генерала.

Он добавил, что в Карабахе также в настоящее время идет процесс формирования генералитета, и он приветствует эти решения и подходы властей Карабаха.

Никол Пашинян пообещал в ближайшее время подробно представить, какую материальную помощь правительство Армении предоставило правительству Нагорного Карабаха.