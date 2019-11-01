Пашинян: На фоне отказа от духовности происходит политическая деградация

«Моей личной миссией на протяжении всей своей жизни я считал то, что необходимо добиться реальных изменений, добиться таких изменений, которые будут служить людям, которые будут служить стране, которые будут служить государству, которые будут служить церкви», - в Первопрестольном Святом Эчмиадзине заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Пашинян встретился с участниками Высшего духовного совета.

Обращаясь к присутствующим, премьер-министр отметил, что, конечно, есть необходимость в таких встречах, и, возможно, чаще, чем они проходят сейчас. Он заметил, что в целом дискуссии об отношениях между государством и церковью очень важны, особенно в новой ситуации и новых условиях, которые существуют сегодня в Республике Армения.

«Вообще, когда речь заходит об отношениях между государством и церковью, я в первую очередь понимаю не только и не столько регулирование материальных отношений, хотя они тоже важны и существенны, а прежде всего я понимаю обсуждение духовной жизни, духовных ценностей и атмосферы духовности в целом в нашей стране.

В целом, когда я думаю об атмосфере в нашей стране, я прихожу к выводу о том, что, к сожалению, в наше время (я не хочу обозначать начало, конец, то есть, указывать определенный период) общая тенденция ведет к отказу от духовности. И я не имею в виду в плане услуг, я не имею в виду в плане позиции, статуса, я имею в виду, прежде всего, восприятие в общественных отношениях, то есть отношения элиты и общественности, отношения любых двух граждан в целом», - сказал в своем выступлении Никол Пашинян.

Продолжая, он подчеркнул, что, по его мнению, именно на фоне отказа от духовности происходит политическая деградация и распространение коррупции, и не только распространение, но это становится обычным способом ведения дел.

«И именно на пути и на фоне отказа от духовности все больше и больше слоев общества вовлекается в такие явления. В целом, я хочу признаться, что, когда политическая команда или человек достигает власти или получает статус руководителя, обычно (по крайней мере историческая логика часто была такой) их первая мысль и стремление: как сохранить этот статус как можно дольше и, если возможно, присвоить его.

Я хочу четко подчеркнуть, что миссией нашего правительства и моей личной миссией не только в этом статусе, но и на протяжении всей своей жизни, я считал то, что необходимо добиться реальных изменений, добиться таких изменений, которые будут служить людям, которые будут служить стране, которые будут служить государству, которые будут служить церкви, потому что духовные ценности, духовная жизнь, духовное содержание очень важны для меня, и я много раз говорил, что считаю их неотъемлемой частью своей политической деятельности и жизни. Я вообще считаю, что политическая деятельность не была бы столь значимой для меня, если бы этого очень важного компонента не было в этой деятельности», - добавил премьер.

Он подчеркнул также, что это его субъективное восприятие и он не будет настаивать на том, что это самое правильное или самое оправданное, или самое прагматичное восприятие.

«Именно из осознания этой миссии исходит то, что я понимаю, что мы должны быть готовы к прямому, открытому, откровенному разговору с общественностью, с церковью, с гражданами и с политическими силами, и очень важна цель этих бесед, и мы должны осознавать для чего ведется этот разговор - преодолеть кризис или предотвратить кризис в тех случаях, когда кризиса нет.

И вообще, я думаю, что в Республике Армения есть кризис во всех сферах, потому что если бы не было кризиса, события, которые произошли в Республике Армения, просто не произошли бы», - отметил он.

По мнению Пашиняна, все кризисы нужно разрешать посредством конструктивности, взаимного уважения, открытого, откровенного, прямого диалога и обсуждения.

«По крайней мере, так я представляю отношения между государством и церковью. Не могу сказать, что в этом смысле мы достигли такого уровня диалога, что можем считать, что все идеально, но то, что мы не стоим на месте, это факт. Мы предприняли некоторые шаги, поговорили, побеседовали, обсудили, и я в первую очередь рад тому, что мы можем сделать это. Это очень важный показатель здоровья и очень важное свидетельство здоровья», - заключил глава правительства.

В ходе состоявшегося в открытой и искренней атмосфере диалога был обсужден ряд вопросов, связанных между государством и церковью отношениями, стоящими перед нашим государством и нашим народом вызовами, существующими проблемами и возможностями их решения, сохранением историко-культурного наследия, а также представляющими общественный интерес вопросами.

