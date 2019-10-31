Официальный Баку выразил протест Вашингтону в связи с визитом делегации Карабаха в США

Официальный Баку выразил протест Вашингтону в связи с визитом представителей Нагорного Карабаха, в частности, главы МИД НК Масиса Маиляна в США.

«Посол Азербайджана в США довел до Госдепартамента протест азербайджанской стороны. Направлены соответствующие письма спикеру, руководящему составу, главам комитетов Палаты представителей Конгресса США, американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ», - заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, азербайджанская сторона собирается по этому вопросу также направить ноту протеста Госдепартаменту.

Делегация во главе с министром иностранных дел Нагорного Карабаха отправилась в США в начале недели. В ходе визита проводятся встречи с конгрессменами и экспертами, следящими за процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Вчера сообщалось, что делегация Нагорного Карабаха присутствовала при обсуждении и голосовании по резолюции о признании геноцида армян со стороны Палаты представителей Конгресса США.