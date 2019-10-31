По просьбе Радио Азатутюн вице-спикер Национального собрания Ален Симонян прокомментировал слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который накануне заявил, что не боится ареста и что он «не тот, кто меняет свои решения».

Ален Симонян сказал: «Складывается впечатление, что человек, который за одну ночь меняет свою ориентацию и решает присоединиться в Евразийскому союзу, человек, который обещает, что не будет избран премьер-министром после конституционных изменений, а затем пытается быть избранным, человек, который сам себе дарит особняк, а затем меняет свое решение и возвращает его, говорит, что он не тот, кто меняет решения и что скоро у него будет разговор с общественностью. Я прошу Сержа Саргсяна почаще говорить и выступать».

Говоря о таких выражениях, использованных Сержем Саргсяном в отношении нынешних властей, как «безответственные популисты» или «деструктивная политика», вице-спикер парламента заявил: «Серж Саргсян – лжец, Серж Саргсян – хронический лжец. Он лгал годами, десятилетиями, и Серж Саргсян – лжец».

«Пусть он говорит почаще, пусть напоминает всем людям, кем он был и каким была власть, которую он представлял, и остатки которой сегодня пытаются критиковать нас», - подчеркнул Симонян.

Что касается «страхов» третьего президента, Ален Симонян заявил: «Он должен был бояться, когда грабил армию, когда его коллеги разграбляли армию, и я очень сомневаюсь, что он не знал об этом. Он должен был бояться тогда, когда бросал людей в тюрьмы, когда его родственники вмешивались в различные тендеры в Республике Армения, он тогда должен был бояться, и да, Серж Саргсян должен бояться, Серж Саргсян каждый день должен бояться».