Серж Саргсян: Если мой арест сделает наш народ довольным и счастливым, то пусть меня арестуют

Накануне бывший президент Армении Серж Саргсян участвовал в церемонии вручения аттестатов выпускникам политической школы имени Андраника Маркаряна.

Как передает News.am, отвечая на вопрос одной из участниц мероприятия о том, не боится ли он, что цепочка арестов доберется и до него, Саргсян отметил:

«Как известно, ничего не боится только глупец. После 1988 года я действительно боялся – боялся потерять часть нашей Родины, Нагорный Карабах, что стало бы большой и реальной угрозой для оставшейся и последней части Отечества. Но вместе с десятками тысяч преданных людей, глядя в глаза страху, мы сумели победить этот страх, по известным вам итогам войны… Я и сейчас боюсь, боюсь гибельной для нашей Родины политики безответственных популистов. За себя мне нечего бояться. Если мой арест сделает наш народ довольным и счастливым, дела «1 марта» и «27 октября» будут сочтены раскрытыми, вызовы, стоящие перед нашей страной, нейтрализуются, переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта возвратятся в правильное русло – пусть меня арестуют».

По словам Сержа Саргсяна, трус тот, кто меняет решение под каким-то влиянием. «Я не тот, кто меняет свои решения, и никогда не менял их. Если мое отсутствие в обществе будет способствовать широкому размаху экономической революции и репатриация увеличится настолько, что мы будет гордиться этим, то пусть меня арестуют. Большего говорить не хочу, поскольку, как известно, я обещал простой и искренний разговор с нашими гражданами, и срок этого разговора приближается», - заявил бывший президент Армении.