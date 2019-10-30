Посла США вызвали в МИД Турции в связи с принятием резолюции о Геноциде армян

На следующий день после того, как Палата представителей США приняла резолюцию о Геноциде армян, МИД Турции вызвал посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда для дачи разъяснений. Об этом сообщают турецкие источники, не представляя подробностей.

Через несколько минут после голосования по резолюции о Геноциде армян в Палате представителей 29 октября официальная Анкара осудила ее принятие, утверждая, что принятая подавляющим большинством голосов резолюция «ничего не значит для правительства и народа Турции».

МИД Турции также заявил, что отвергает «это принятое во внутриполитических целях решение, которое не имеет исторической или правовой основы».

Армения приветствовала резолюцию, принятую Палатой представителей США.