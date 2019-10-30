Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Посла США вызвали в МИД Турции в связи с принятием резолюции о Геноциде армян

Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд

Смотрите комментарии

На следующий день после того, как Палата представителей США приняла резолюцию о Геноциде армян, МИД Турции вызвал посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда для дачи разъяснений. Об этом сообщают турецкие источники, не представляя подробностей.

Через несколько минут после голосования по резолюции о Геноциде армян в Палате представителей 29 октября официальная Анкара осудила ее принятие, утверждая, что принятая подавляющим большинством голосов резолюция «ничего не значит для правительства и народа Турции».

МИД Турции также заявил, что отвергает «это принятое во внутриполитических целях решение, которое не имеет исторической или правовой основы».

Армения приветствовала резолюцию, принятую Палатой представителей США.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG