Министр: Тяжелые металлы были сброшены в реку Вохчи, вероятно, последует уголовная ответственность

Инспекционный орган по экологии и недрам, вероятно, в течение одного-двух дней выступит с заключением относительно загрязнения реки Вохчи. Об этом сегодня в беседе с журналистами в парламенте заявил министр охраны природы Эрик Григорян.

«Адресатом каждого нарушения является инспекционный орган, который взял пробы и анализы. По предварительным данным, концентрации некоторых металлов, таких как алюминий, железо, превысили допустимый предел. Тяжелые металлы были сброшены в реку, и их воздействие на организм и экосистему является вредным в зависимости от концентраций. Окончательные данные должен уточнить инспекционный орган», - отметил министр.

Инспекционный орган по экологии и недрам 17 октября заявил, что вследствие аварии на металлическом трубопроводе хвостохранилища Арцваник Зангезурского медно-молибденового комбината отходы попали в реку Вохчи.

Министр пояснил, что обычно ущерб рассчитывается по формулам из постановления правительства: если существенный ущерб превышает установленный лимит, то для загрязнителей предусмотрена уголовная ответственность. А в подобных случаях для восстановления ущерба, причиненного природе, могут быть даны поручения в рамках законодательства – привести в прежний вид, очистить. По его словам, вероятно, последует уголовная ответственность.

Напомним, министр Григорян заявил, что источником загрязнения реки Вохчи является Зангезурский медно-молибденовый комбинат.

Касаясь премий, выданных некоторым членам правительства по распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна, министр охраны природы не стал отрицать, что и он тоже ее получил.

«Те суммы, которые были указаны и прокомментированы премьер-министром, относятся как ко мне, так и к другим министрам, заместителям министров, все ясно, и премьер-министр дал разъяснения. Все министры, если я не ошибаюсь с мая, получили эти суммы, я предполагаю, что для всех министров была предусмотрена одинаковая сумма», - сказал он.