В проекте госбюджета на 2020 год заложен не самый оптимистичный прогноз - премьер

Революционное правительство руководствуется консервативным сценарием. Премьер-министр Никол Пашинян сказал: «В основу бюджета мы закладываем не самый оптимистичный прогноз, а в определенной мере консервативный прогноз - для обеспечения макроэкономической стабильности».

На следующий год исполнительная власть прогнозирует экономический рост на уровне 4,9%. Премьер-министр пояснил, что указанная в документе цифра еще не означает, что не будет зафиксирован более высокий экономический рост. «Ту же задачу мы [правительство] решили в 2018 году, потому что в проекте бюджета был заложен показатель экономического роста на уровне 4,5%, но мы фактически обеспечили рост на уровне 5,2%. Считаю, что в целом это правильный подход», - сказал Пашинян.

Глава правительства представил ожидаемые доходы и расходы бюджета на 2020 год. Он сказал, что были увеличены ассигнования на некоторые сферы. «В 2020 году запланирован 1 трлн 602 млрд доходов. И я хочу зафиксировать, что, по сравнению с бюджетными доходами в 2018 году, мы имеем рост на уровне 27,4%. До революции и во время революции рост расходов составил 29,9%. В сфере здравоохранения, по сравнению с 2018 годом, мы имеем рост бюджетных ассигнований на 33%. В сфере образования, науки, культуры, спорта имеем рост на уровне 41%, в сфере труда и социальных вопросов рост составляет 21%. Я также хочу зафиксировать следующее: в последнее время много обсуждают расходы на оборону. Я хочу зафиксировать, что, по сравнению с 2018 годом, на 2020 год мы запланировали увеличение бюджетных ассигнований на 25,3%», - сказал Никол Пашинян.

Бюджет 2020 года - это пессимистичный сценарий, ожидаемый рост можно обеспечить, даже ничего не делая. Такова оценка депутата оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Мане Тандилян.

«В данном случае это не только консервативный, но и низкий сценарий, и он не отражает путь, пройденный в предыдущие годы, включая рост ВВП на 5,2% в предыдущем, революционном году, и ожидаемый еще более высокий рост в 2019 году. Сейчас вы приводите пессимистичный сценарий, при котором, позвольте сказать, даже ничего не делая, можно было бы обеспечить такой рост ВВП. Я ожидаю реалистичного роста ВВП», - сказала она.

Недовольство консервативным сценарием высказал и депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян.

Сославшись на официальные данные, депутат поинтересовался ожидаемыми инвестициями. По сравнению с 2018 годом, в 2019 году объем инвестиций снизился.

Мелкумян спросил у министра финансов Атома Джанджугазяна, каким образом правительство ожидает экономического роста: «Прямые иностранные инвестиции в реальный сектор экономики в январе-июне 2018 года составили 38 млрд драмов, а в январе-июне 2019 года - 7,8 млрд драмов. Это официальные данные Государственного статистического комитета. Сейчас это настолько далеко от желаемой точки…».

«Было бы трудно ожидать, что мы здесь и сейчас станем говорить о двузначном, трехзначном росте, что мы имеем дело с революционными прогнозами. Тем более, когда речь идет о прогнозах. По нашему мнению, честно говоря, трудно оценить проект бюджета как консервативный, но нужно его оценить как не вызывающий рисков с точки зрения стабильности», - ответил министр.

Хотя оппозиционеры не видят революционных изменений в официальной статистике и бюджете, однако премьер-министр заверяет, что экономическая революция видна невооруженным глазом: «Я считаю, что сегодня экономическая революция в Республике Армения набирает обороты, это факт, и эту революцию можно увидеть сейчас уже невооруженным глазом. В Республику Армения вкладываются огромные инвестиции».