Глава МИД Армении: Встреча Пашинян-Алиев на данный момент не планируется

Встреча на уровне лидеров Армении и Азербайджана на данный момент не планируется, сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, пояснив, что сейчас планируется продолжение встреч министров иностранных дел, что создаст основу уже для встреч на высшем уровне.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, какой документ будет обсуждаться во время возможной встречи, Мнацаканян заявил, что стороны пока не работают над «написанными на бумаге конкретными формулировками», и продолжил: «Но это не означает, что мы не работаем над разными принципами и параметрами, чтобы уточнить, как мы можем построить ту необходимую пропорциональность обязательств между сторонами».

После встречи Пашинян-Алиев в марте 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook заявил, что он, как новый человек, участвующий в процессе, должен получить разъяснения по Мадридским принципам.

Пашинян также отметил, что проблемы обширны и в ходе одного обсуждения их исчерпать невозможно.

На вопрос, завершился ли этот этап, Мнацаканян ответил: «За 27 лет было множество документов, последний из которых был в Казани. Были разные идеи, которые так или иначе были высказаны. Знакомство с процессом - это одно. Но это означает… премьер-министр очень хорошо владеет вопросом и, естественно, хочет еще больше углубиться».

На совместной пресс-конференции с вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой Зограб Мнацаканян также коснулся своего интервью программе BBC Hard Talk («Жесткий разговор») и последовавшей за ним волны критики. «Я очень рад, что мы еще раз фиксируем, что в Армении есть плюрализм», - сказал он.