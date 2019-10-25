Армения никогда не отклонялась от процесса мирного урегулирования проблемы Карабаха - Мнацаканян

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в интервью программе BBC HardTalk отметил, что в результате бархатной революции в стране правительство получило от народа, от общества широкий мандат и показало, что при наличии политической воли очень быстро можно добиться результатов, которые исходят из требований народа и касаются борьбы с коррупцией, равных для всех условий в социально-экономической жизни, честных выборов и самых больших на данный момент вызовов – судебных реформ.

Отвечая на вопросы, касающиеся стратегического выбора в будущем между Западом и Россией, Мнацаканян отметил, что в бархатной революции нет геополитики, она является исключительно армянским вопросом. Революция была революцией ценностей, революция была о демократии, правах человека, верховенстве закона, отметил он.

«Мы абсолютно не признаем биполярный мир в том или ином виде. Мы также не признаем следующее: не судите о нашей демократии по нашим геополитическим решениям», - отметил Мнацаканян.

Беседа в программе Hard Talk для гостей бывает трудной, и ведущий программы известный журналист Стивен Сакур задал ряд вопросов о Карабахе. В частности, он сказал, что если в результате бархатной революции действительно произошли изменения, то ожидаются также изменения в вопросе Карабаха: новые идеи, подходы. Он также отметил, что если Армения хочет мира, то как объяснить заявление премьер-министра Никола Пашинян о том, что «Карабах - это Армения, и точка».

Отвечая на эти вопросы, Зограб Мнацаканян отметил, что нагорно-карабахский конфликт является огромным вызовом для безопасности Армении, для армянского народа, прежде всего, для 150 тысяч соотечественников в Карабахе. Он также сказал, что новое правительство Армении вовлеклось в процесс мирного урегулирования сразу же, без промедления и вовлеклось конструктивно.

Глава МИД Армении отметил, что премьер-министр Армении действительно желает мира, поэтому постоянно подчеркивает, что урегулирование должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха и народа Азербайджана.

«Мы ждем сигнала от Азербайджана, заявления, в котором также будет обращение к нашим интересам, нашим опасениям, связанным с безопасностью народа Нагорного Карабаха. Они отказываются это делать», - сказал Мнацаканян.

На повторяющиеся вопросы о заявлении Пашиняна глава МИД Армении ответил, что повестка Армении, общеармянская повестка относится также к Карабаху.

«Армения преследует повестку развития, повестку объединения и не может оставить за рамками народ Карабаха, это общеармянская повестка. Мы нация, которая, будучи на территории Республики Армения, одновременно имеет всемирный охват. Премьер-министр Армении постоянно и последовательно утверждает, что нам нужен сигнал от Азербайджана, сигнал о компромиссе, который мы не слышим», - повторил Мнацаканян, добавив, что во время того же выступления премьер-министр обратился к отдельным пунктам урегулирования нагорно-карабахской проблемы и довольно последовательно представил подход армянской стороны к компромиссному решению.

Отвечая на повторяющиеся вопросы о действиях армянской армии, Зограб Мнацаканян ответил: «В начале 90-х годов сложилась ситуация, когда 40% населения Нагорного Карабаха было уничтожено, 40% территории Нагорного Карабаха захвачено, и в то время были злоупотребления, было страшное насилие. У нас была ситуация, когда правительство Азербайджана пошло еще дальше, героизировав убийцу армянина. В не столь далеком прошлом сложилась ситуация, когда в апреле 2016 года Азербайджан вновь попытался осуществить агрессию против Нагорного Карабаха, что в настоящее время лишь еще больше обостряет наше чувство безопасности. Обращаясь к Вашему конкретному вопросу, да, я признаю, что мы все вместе должны двигаться вперед. Мы все. Однако каждая сторона должна участвовать конструктивно. Именно это имел в виду премьер-министр, говоря о «приемлемом для всех решении». Мы ожидаем мессиджа от Азербайджана, который будет нам передан, чтобы в этом духе была создана основа для продвижения вперед».

В ответ на вопрос о сложных соседях, в частности, об отношениях с Ираном, армянский министр сказал, что Иран – это ворота, Иран – очень важный партнер, страна, с которой Армения разделяет многовековые отношения, страна, где есть армянское присутствие, армянское наследие. «Речь идет о народе, который нам очень хорошо знаком, и мы, конечно, верны этим отношениям. В то же время, мы были очень открыты с нашими иранскими партнерами, чтобы уточнить, что возможно, а что – нет. Потому что мы также придаем важность нашим отношениям с США, мы очень чувствительны в отношении всего того, что исходит из Вашингтона», - сказал Мнацаканян.

Под конец интервью Зограб Мнацаканян отметил: «Если мы позволим себе двигаться лишь в том или ином направлении, если, сделав тот или иной выбор, сделаем себя более уязвимыми с точки зрения безопасности, если мы заявим, что идем только в одном направлении, сработает ли это сразу, или мы будем ждать в очереди 10-15 лет? Мы не можем позволить себе даже на 10-15 минут оказаться в вакууме безопасности».