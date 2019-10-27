В Армении вспоминают жертв теракта в парламенте 1999 года

Сегодня исполнилось 20 лет со дня террористического нападения на парламент Армении, в котором было почти обезглавлено тогдашнее политическое руководство страны.

27 октября 1999 года вооруженная группа под предводительством Наири Унаняна ворвалась в зал заседаний парламента во время правительственного часа, застрелив премьер-министра Армении Вазгена Саргсяна, спикера парламента Карена Демирчяна, пятерых депутатов и одного члена правительства.

Сегодня в парке Национального собрания Армении состоялась церемония памяти жертв преступления 27 октября 1999 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в церемонии. Глава армянского правительства возложил цветы к мемориалу, почтил память жертв преступления.

Ранее на этой неделе стало известно, что отбывающий пожизненный срок заключения Наири Унанян подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. По закону, отбывающие пожизненный срок заключенные могут просить об условно-досрочном освобождении после 20 лет отбывания наказания.

Ходатайство Наири Унаняна, тем не менее, скорее всего, будет отклонено. Такое предположение в парламенте сделал министр юстиции Армении Рустам Бадасян. Он сообщил, что уголовно-исполнительная служба уже дала отрицательное заключение, и служба пробации предположительно поступит таким же образом.