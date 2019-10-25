ЕАЭС сделала огромный шаг в деле утверждения своего места и роли в мировой экономической системе - Пашинян

Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации премьер-министр Армении Никол Пашинян в Москве принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

После официальной церемонии фотографирования состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком, а затем и расширенном составе. В заседании приняли участие премьер-министры Армении, России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана. В заседании в расширенном составе приняла участие также премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Пресс-служба аппарата премьер-министра сообщает, что Пашинян в своей речи отметил: «Начну со слов благодарности в адрес Дмитрия Анатольевича за организацию сегодняшней встречи, за гостеприимство и традиционно теплый прием. Мне очень приятно в очередной раз побывать в Москве и принять участие в заседании Межправительственного совета. По вопросам повестки дня хочу начать с предоставленной нам информации о результатах работы Евразийской экономической комиссии за прошедший период. Считаю, что за почти что четырехлетний период функционирования, Коллегией Евразийской экономической комиссии был проделан поистине огромный объем работы по части практической реализации принципов свободы передвижения товаров, услуг, капитала, рабочей силы».

Премьер-министр сказал, что были достигнуты ощутимые результаты в плане создания и укрепления институтов ЕАЭС.

«С гордостью можно констатировать, что наша организация сделала огромный шаг в деле международного признания и утверждения своего места и роли в мировой экономической системе с разноплановым портфелем сотрудничества», - сказал Никол Пащинян.

Глава правительства Армении, с удовлетворением отметив достигнутые результаты, подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, устранения изъятий и ограничений, координации политики в ключевых отраслях экономики, облегчения бюрократической нагрузки на бизнес.

«Перед нами стоят масштабные задачи по углублению взаимодействия между нашими странами в самых различных отраслях. Одной из таких задач является создание правовых основ для функционирования общего рынка алкогольной продукции. Окончательное согласование «Соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС», основанного на принципах недопустимости дискриминации и ограничения конкуренции, станет еще одним шагом для устранения существующих барьеров. Создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на внутреннем рынке Союза также входит в число поставленных задач», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Он выразил мнение, что подписание соответствующего международного договора позволит сформировать взаимовыгодные торгово-экономические механизмы, ориентированные на создание конкурентных преимуществ государств-членов. Договор позволит снять существующее ограничение, связанное с отсутствием взаимного признания пробирных клейм, сказал Пашинян.

Накол Пашинян отметил, что с приближением февраля 2020 года вопросы формирования нового кадрового состава Коллегии Евразийской экономической комиссии становятся все более актуальными.



«Мы полагаем, что выбор ротационного механизма может заложить основы справедливого перераспределения функционала на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга. Как было мною многократно отмечено, одним из основных приоритетов председательства Республики Армения в органах ЕАЭС в 2019 году является диверсификация внешнеэкономических связей и расширение географии договоров о свободной торговле. В этой связи хочу поздравить всех нас с очередным договором о свободной торговле. С большим удовольствием хочу отметить, что сегодня он будет подписан с дружественной нам Сербией. Армения намерена в наиболее полной мере воспользоваться всеми механизмами, которые предоставляет нам данный договор», - сказал премьер.

В ходе заседания были обсуждены вопросы национальных нормативных актов в области торговли алкогольной продукцией, а также связанные с расширением сотрудничества между государствами-членами в ряде областей, в том числе в сферах драгоценных металлов, промышленности и сельского хозяйства. В связи с завершением срока полномочий Коллегии Евразийской экономической комиссии, который истекает 1 февраля 2020 года, был представлен отчет об основных результатах деятельности ЕЭК.

В рамках заседание в контексте развития международной деятельности ЕАЭС премьер-министры государств-членов Союза и премьер-министр Сербии Ана Брнабич подписали Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией.

Также принято Совместное заявление по случаю вступления в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны.



