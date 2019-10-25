Пресс-секретарь офиса «Ай дат»: Давно пора, чтобы Палата представителей четко осудила Геноцид армян

В последний раз Палата представителей Конгресса США голосовала по резолюции о Геноциде армян в 1984 году, и уже давно пора, чтобы Палата представителей еще раз четко обсудила этот вопрос и осудила геноцид, совершенный Турцией против армянского народа, а также против греков и ассирийцев. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявила пресс-секретарь офиса «Ай дат» в Вашингтоне Элизабет Чулджян.

Она сообщила, что в среду вечером офис спикера Палаты представителей опубликовал повестку дня следующей недели, и в нее также вошла резолюция о Геноциде армян.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли надежда на то, что резолюция будет принята, Чулджян ответила: «Знаете, все эти годы, что комитет «Ай дат», работал с конгрессменами, мы всегда чувствовали, что число сторонников резолюции о Геноциде велико, и если бы кто-то поставил ее [на голосование], она бы прошла».

«Учитывая нынешние действия Турции в северной Сирии, нападения, которые произошли, еще более важно, чтобы нынешний Конгресс заговорил об этом. Вы знаете, что с 1981 года президенты США не говорили о Геноциде правильно, значит, важно, чтобы Конгресс занял место президента и от имени Америки заговорил об этом», - подчеркнула представитель офиса «Ай дат».

На вопрос, есть ли в нынешней резолюции какие-либо изменения в плане текста, по сравнению с предыдущими резолюциями и законопроектами, Элизабет Чулджян ответила: «Хотя нынешняя резолюция в чем-то похожа на прежние, потому что, конечно, все резолюции всегда призывали американское правительство очень четко осудить и помнить Геноцид армян как геноцид, но вместе с тем эта резолюция также делает две дополнительные вещи: во-первых, прекращает соучастие Америки в отрицании геноцида турецким правительством и очень ясно представляет это, и, во-вторых, призывает народ Америки узнать о Геноциде армян, и это может принять различные формы в будущем. Это может быть на уровне штатов – расширить изучение Геноцида в школах, может быть в целом на федеральном уровне, когда в материалы по вопросам прав человека также будет включен Геноцид армян. Таким образом, это открывает двери возможностей для дополнительного преподавания Геноцида армян».

Руководство комитета по армянским вопросам Конгресса США объявило, что на следующей неделе резолюция №296 о признании и поминовении Геноцида армян будет поставлена на голосование на пленарном заседании Палаты представителей.

Авторы резолюции, конгрессмены Адам Шифф, Гас Билиракис, Фрэнк Паллоун, Питер Кинг и Джеки Спийер, заявили: «Как руководители комиссии по армянским вопросам Конгресса мы рады, что резолюция №296 о признании и поминовении Геноцида армян, на следующей неделе будет поставлена на голосование в Палате представителей. Американские дипломаты были очевидцами Геноцида, имевшего место в 1915-1923 годах, в результате которого были убиты 1,5 млн армян, а также многочисленные представители других религиозных и этнических меньшинств. О факте этого Геноцида свидетельствуют также исторические документы».

Авторы резолюции также отметили: «Очень много американцев не знают о первом геноциде 20-го века, а также о том, что США спасли бесчисленное количество жизней. Сейчас, когда Турция на севере Сирии предприняла нападение, вследствие которого были убиты сотни и депортированы сотни тысяч людей, как никогда важно, чтобы в Палате представителей прозвучало четкое и прямое слово о преступлении против человечности, независимо от того, произошло ли это век назад или в наши дни. На следующей неделе все члены Палаты представителей могут публично и четко заявить об историческом факте геноцида, присоединившись к 49 штатам США и многим нашим ближайшим союзникам, которые уже предприняли этот важный шаг».