«Ованнес Кочарян был уволен, поскольку сделал политическое заявление» - пресс-секретарь премьер-министра

Причиной увольнения Ованнеса Кочаряна с должности заместителя начальника Полиции Армении стало его политическое заявление, сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

«Ованнес Кочарян был уволен, поскольку сделал политическое заявление, - сказал Карапетян, добавив: - Премьер-министр неоднократно отмечал, что служащие Полиции и Вооруженных сил должны воздерживаться от политики и не делать заявлений политического характера».

Президент Армении Армен Саркисян сегодня по предложению премьер-министра своим указом освободил Ованнеса Кочаряна от занимаемой должности и от службы в полиции.

За день до своей отставки в беседе с журналистами 45-летний Корчарян, практически всю жизнь проработавший в системе полиции, высказался против законопроекта, согласно которому должности глав Полиции и Службы национальной безопасности (СНБ) становятся политическими и который в первом чтении уже принят и сейчас находится на этапе доработки.

Высокопоставленный чиновник, в частности, отметил: «Во-первых, давайте не будем считать проект изменений проектом реформ. Я далек от такой мысли. Мнение полиции не совпадает с мнением авторов проекта. Проект обусловлен политической целесообразностью, это проект, который предлагает ситуационные решения. Конечно, я также разделяю мнение авторов о том, что существующие полицейские должности более подвержены политическим влияниям. В этом отношении, думаю, здесь есть истина, но, фиксируя и оценивая это, тем не менее, я считаю, что нужны были другие решения. Это позиция полиции».

Кочарян не считает, что сделать пост главы полиции политическим является правильным решением. «Я не думаю, что с этими изменениями будет усилен институт парламентского надзора за полицией, отнюдь нет. Конституция предусматривает запреты, и пока не произойдут конституционные изменения, это не станет реальностью», - сказал он.

Законопроект, представленный оппозиционной фракцией «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), предлагает сделать должности директора Службы национальной безопасности и начальника Полиции политическими, что означает, что на эти должности может быть назначен любой человек, который удовлетворяет требованиям, предъявляемым кандидату в депутаты, то есть любой человек, достигший 25 лет, последние четыре года являющийся только гражданином Армении, последние четыре года постоянно проживающий в Армении и владеющий армянским языком.

Между тем, по действующему ныне закону, директором СНБ или начальником Полиции может быть назначен тот служащий СНБ или Полиции, который до назначения занимал в этой системе должность высшей группы или как минимум три года занимал должность главной группы и имеет звание не ниже полковника.

Связаться с Ованнесом Кочаряном сегодня не удалось. Он сам еще не говорил о причинах своей отставки.

Еще 18 сентября был освобожден от должности также начальник Полиции Армении Валерий Осипян. В тот же день он был назначен главным советником премьер-министра, однако не проработал на этом посту и месяца, причем все это время он находился в отпуске. Осипян не говорит о причинах своего увольнения, в правительстве также этот вопрос не комментируют.

Правозащитник Артур Сакунц считает, что мотивы как назначения, так и увольнения чиновников должны быть представлены общественности. «Они должны быть доступны для общественности и представлены общественности. Это исходит из принципа подотчетного и прозрачного управления», - сказал Сакунц.

