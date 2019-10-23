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Политика

Парламент во втором чтении проголосовал против законопроекта о признании должностей глав Полиции и СНБ политическими

Заседание Национального собрания Армении, 22 октября 2019 г.

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Национальное собрание Армении сегодня во втором чтении проголосовало против представленного оппозиционной фракцией «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») законопроекта, согласно которому директором Службы национальной безопасности (СНБ) и начальником Полиции могут быть назначены все те лица, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым кандидату в депутаты.

По действующему закону, назначающиеся на эти должности чиновники обязательно должны быть из системы.

Это голосование стало результатом предварительной договоренности, достигнутой между властью и оппозицией для того, чтобы можно было вернуться к этапу представления предложений после первого чтения и сделать изменение более полным.

К данному вопросу парламент вновь вернется через две недели.

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