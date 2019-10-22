Пресс-секретарь премьер-министра опубликовал разъяснение по вопросу повышения зарплат министров

Документ о повышении зарплат высокопоставленных чиновников был распространен под грифом «секретно» из-за чисто внутренних процедур. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян.

Он отметил, что после так называемой «премиальной шумихи» в прошлом году премьер-министр Никол Пашинян принял решение отрегулировать систему премий, чтобы исключить ту неудобную ситуацию, когда государственные чиновники вознаграждают сами себя своим субъективным решением и «на глаз».

Карапетян написал, что с этой целью были приняты следующие важные решения: «Для всех министерств и ведомств был установлен премиальный фонд в размере 30% от фонда заработной платы данного ведомства, были установлены размеры премий министров, губернаторов, руководителей ведомств, согласно которым, месячная зарплата министра + премия = 1,5 млн драмов, для замминистров – 1 млн драмов., для губернаторов - 900 тыс. драмов».

«Документ был распространен под грифом «секретно» из-за чисто внутренних процедур. Это также является причиной того, что не было дополнительного информирования общественности в этой связи, поскольку премьер-министр ранее публично изложил свою позицию по этим вопросам и объявил политический курс, заявив, что не следует обвинять министра в получении зарплаты, более чем в несколько раз превышающей пенсию пенсионера, ибо именно от качества работы министра зависит уровень благосостояния пенсионера», - написал пресс-секретарь премьер-министра.

Он напомнил также, что в течение последних полутора лет в Армении были повышены зарплаты, пенсии и пособия для многих граждан, процесс продолжается, и к 2020 году зарплаты сотен тысяч граждан Армении будут повышены.

Карапетян также отметил, что они считают абсурдными заявления о том, что этот процесс был секретным. «Во-первых, как я упоминал выше, по поводу появившейся в начале года «премиальной шумихи» премьер-министр четко изложил свою позицию, кроме того, все министры заполняют декларации, размещенные в Интернете и доступные для любого гражданина 24 часа в сутки. Ни одна зарплата министра не может быть повышена тайно», - написал он.

Пресс-секретарь премьер-министра также написал, что более чем непонятна критика, высказанная лидерами некоторых партий.

«Пусть эти деятели, которые были членами бывших правящих коалиций, скажут, сколько денег «в конверте» давали министрам, представляющим их в правительстве, делали ли они это тайно или публично, и насколько законными были эти платежи, и платили ли министры, получившие конверт, подоходный налог с этих платежей?» - отметил Владимир Карапетян.

Напомним, информацию о секретном поручении премьер-министра удвоить зарплату министрам опубликовало издание «Хетк».