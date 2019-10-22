Это отступление от принципа прозрачного управления - правозащитник о секретном повышении зарплат министрам

Тревожным обстоятельством решения удвоить зарплату министрам по поручению премьер-министра является его секретность, считает правозащитник Артур Сакунц.

Он замечает, что речь не идет ни о государственной, ни о служебной тайне, и даже если это было бы так, должен был быть опубликован правовой акт, поскольку таково требование закона.

«Здесь речь идет скорее об отступлении от принципа подотчетного и прозрачного управления, это несовместимо с демократическим и подотчетным управлением. Я считаю, что это нужно опубликовать, нужно объяснить и одновременно обязательно принести извинения», - отметил Сакунц.

Информацию о секретном поручении опубликовало издание «Хетк», в ответ на запрос которого в правительстве никаких подробностей не сообщили на том же основании, что решение является секретным. Только из информации о фонде заработной платы, полученной из отдельных министерств, журналист смог сделать вывод, что вместо установленных законом 793 тыс. 680 драмов министры получили зарплату в размере 1,5 млн драмов.

Размер заработной платы лиц, занимающих государственные должности, определяется законом, который в последний раз был изменен в 2013 году, когда Никол Пашинян еще был оппозиционным депутатом и с трибуны Национального собрания критиковал бывшие власти за внесенный в парламент проект закона.

«Политическая элита решила повысить самой себе зарплату, что это, если не цинизм, на фоне бедности, эмиграции и отчаяния это не что иное, как цинизм, и я это говорю специально для всех тех, кто пытается или попытается назвать мою позицию популистской», - сказал тогда Пашинян.

Нынешний шаг Никола Пашиняна критикуют также представители парламентской оппозиции. Лидер партии и одноименной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян заявляет, что этим тайным процессом оскорбили народ и парламент.

«Я осуждаю это именно за то, что это сделано тайно. Зачем народ совершил революцию? Народ готов ко всему, но он должен знать об этом, осознавать. После этой революции говорят, что тайно, слово «тайно» оскорбительно для всех нас», - сказал Царукян.

В обеих оппозиционных фракциях НС, и в «Процветающей Армении», и в «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), подчеркивают, что они критикуют не решение о повышении зарплат, а его секретность.

Глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян отмечает, что важным фактором для предотвращения коррупционных рисков также является достойная зарплата, и для решения этого вопроса есть два варианта: либо представить в НС законодательный проект и изменить коэффициенты заработной платы для лиц, занимающих государственные должности, либо поощрять их посредством премий. Оппозиционный депутат выступает за оба варианта, но не в секретном формате.

«Нельзя расходовать общественные деньги, принадлежащие народу деньги посредством секретных процедур, если речь не идет о расходах на оборону и национальную безопасность. Скажу больше, если помните, в свое время, когда Тигран Саргсян совершал вояжи на самолете, этот закон внесли и изменили, чтобы не было видно, сколько денег было потрачено, какие автомобили они приобретали для себя. Мы внесли этот проект, чтобы снова его изменить, но после революции они его отклонили. Посмотрите, как люди со временем очень быстро деформируются», - сказал Марукян.

Эта тенденция также заметна в проектах решений правительства. Например, на последнем заседании правительства было выделено 19 млн драмов на административное оборудование аппарата премьер-министра. Среди вопросов правительства, не подлежащих докладу, были также такие проекты, как выделение около 49 млн драмов на печать плакатов с придуманным премьер-министром лозунгом, или 85 млн драмов в том числе на установку контролирующих устройств у входа в кабинет председателя НС.

В правящей фракции «Мой шаг» призывают спрашивать о решениях правительства в самом правительстве. Что касается повышения зарплат, то вице-спикер НС Ален Симонян говорит, что действительно есть необходимость в пересмотре зарплат работников государственной системы.

«Заработную плату работников государственных учреждений, органов нужно повысить, потому что сегодня частный сектор зачастую предлагает лучшие условия, и специалисты, которые нужны государству…государство не выдерживает конкуренции», - отметил Симонян.

Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян в беседе с Радио Азатутюн не опроверг опубликованную в «Хетк» информацию, но отказался давать дополнительные комментарии.