Логика отставки главы Комитета кадастра для вице-премьера Тиграна Авиняна «неприемлема»

Вице-премьер Тигран Авинян на брифинге с журналистами сегодня заявил, что для него в целом неприемлема логика отставки главы Государственного комитета кадастра Сархата Петросяна.

Сархат Петросян в пятницу распространил заявление о своей отставке, в котором отметил, что «не разделяет политику и подходы правительства в сфере градостроительства».

«Для меня логика немного неприемлема, потому что это то же самое, как если бы министр здравоохранения подал в отставку, потому что не согласен с политикой министра труда и социальных вопросов. Что касается функции Комитета кадастра, то этот комитет выполняет очень четкие функции, и должность председателя Комитета кадастра не позволяла осуществлять какую-либо деятельность в сфере градостроительства. Я предполагаю, что господин Петросян немного разочарован также этим вопросом», - сказал Авинян.

Петросян, который был назначен главой Комитета кадастра после революции, в пятницу в опубликованном им тексте написал, что считает, что на определенных уровнях управления должно быть универсальное видение развития определенной сферы и смежных сфер, которого в данном случае, фактически, нет. Затем он добавил, что, несмотря на беспрецедентную активность на рынке недвижимости, в области градостроительства наблюдается регресс, причиной чего, по мнению Петросяна, является инерционная политика нынешнего и бывшего руководителей Комитета по градостроительству.

«Я, как руководитель подчиненного правительству органа и как архитектор-градостроитель по специальности, больше не могу мириться с дилетантизмом и достигающей коррумпированности клановостью, против чего я боролся еще со студенческих лет», - написал Сархат Петросян.

Эту часть заявления вице-премьер посчитал более интересной, сказав: «А это очень интересное заявление. Я предлагаю вам обязательно попытаться получить разъяснения от господина Петросяна, и я попрошу вас это сделать. Потому что это и для меня тоже новость. Не было и речи о коррумпированности какого-либо чиновника. В этом заявлении мое имя подразумевается в том контексте, что бывший глава Комитета градостроительства ныне является моим советником».

Получить комментарий от председателя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишян сегодня не удалось.

С утверждением Петросяна о том, что в сфере наблюдается регресс, Тигран Авинян не согласился: «Я считаю, что г-н Петросян, который не был главой Комитета по градостроительству, вряд ли глубоко знаком со всеми теми проблемами, которые существуют в области градостроительства. Конечно, может быть, ему кажется, что, руководя другой, смежной сферой, можно быть знакомым со всеми проблемами. Я считаю, что это не так», - сказал Тигран Авинян.

После отставки Сархата Петросяна в прессе и социальных сетях появились мнения о том, что правительство потеряет профессиональный кадр.

На вопрос Радио Азатутюн, разделяет ли он эту точку зрения, Авинян ответил: «Работу господина Петросяна я оценивал довольно положительно».

Все еще руководящий Комитетом кадастра Сархат Петосян пообещал более подробно обратиться к своей отставке, а также ответить вице-премьеру после своего окончательного ухода с должности.

