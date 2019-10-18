Мы не предоставляем Ryanair никаких дополнительных льгот за счет налогоплательщиков – вице-премьер

«Мы не предоставляем Ryanair никаких дополнительных льгот за счет налогоплательщиков», - заявил Радио Азатутюн вице-премьер Тигран Авинян в ответ на на распространенные вчера с Сети сообщения о том, что государство отменяет установленные для авиакомпаний сборы в аэропорту, которые составляют около 80 долларов на пассажира.

Подобные посты сделали российско-израильский блогер Александр Лапшин и секретарь исполнительного органа партии «Решение гражданина» Сурен Саакян.

Вице-премьер сегодня пояснил, что отменяется только действующая в аэропорту «Звартноц» пошлина, так называемый «налог на воздух». Она составляет около 10 тысяч драмов на одного пассажира.

Это решение будет распространяться не только на выходящую на армянский рынок бюджетную авиакомпанию Ryanair, но и на все те компании, которые за последние 12 месяцев откроют новые рейсы по новым направлениям. А в случае Гюмри будут действовать также дополнительные финансовые стимулы.

«Мы не предоставляем никаких особых, дополнительных льгот за счет налогоплательщиков, кроме той льготы, о которой сказал премьер-министр», - подчеркнул вице-премьер.

На вопрос Радио Азатутюн, что это за дополнительный стимул в случае Гюмри, Авинян ответил: «Это будут в основном маркетинговые, так сказать, суммы, которые создадут дополнительную возможность в определенной мере рассматривать Шюмри, поскольку Гюмри как таковой сам по себе является не столь уж интересным направлением, будет оказана дополнительная поддержка авиакомпаниям, которые уже индивидуально смогут воспользоваться различными видами стимулов в результате переговоров с аэропортом».

На прошедшем заседании правительства говорилось также о новых сюрпризах в сфере. Премьер-министр Пашинян, по всей вероятности, имел в виду выход на рынок Армении еще одной бюджетной авиакомпании - Wizz Air. Об этом ранее говорила начальник Управления гражданской авиации Татевик Ревазян. В результате готовящегося нового законопроекта эта компания также получит возможность освободиться от уплаты «налога на воздух».