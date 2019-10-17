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Карабах

Президент Азербайджана принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает сопредседателей Минской группы ОБСЕ

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Согласно официальному сообщению, стороны обсудили последние развития вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров дал интервью российской газете «Известия», утверждая, что последняя встреча с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Нью-Йорке его немного разочаровала.

«Если мы хотим двигаться вперед и действительно хотим политического решения этого спора, то, конечно, нужно начать то, что называется моим любимым словом «субстантивные переговоры»», - сказал Мамедъяров.

Напомним, сопредседатели до визита в Баку провели встречи в Ереване и Степанакерте с руководством Армении и Нагорного Карабаха.

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