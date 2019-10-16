Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с Бако Саакяном

16 октября сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и сопровождающие их должностные лица в Степанакерте встретились с лидером Нагорного Карабаха Бако Саакян.

Как сообщают из администрации карабахского лидера, были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта и ситуации на линии соприкосновения.

Согласно сообщению, Бако Саакян в очередной раз подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, вновь подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Нагорного Карабаха во всех этапах урегулирования конфликта.