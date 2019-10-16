Сдача в эксплуатацию нового здания автотаможни в Гюмри в октябре была нереалистичной - глава КГД

Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Давид Ананян, который несколько месяцев назад заявил, что уже в октябре в Гюмри будет сдано в эксплуатацию новое здание автотаможни, сегодня в беседе с журналистами признался, что, по сути, это было нереалистичным.

«Строители сказали мне об этом под конец, а не в начале, во многом просто стесняясь, потому что наши планы и желания были гораздо более амбициозными, чем возможности строителей. Сейчас мы работаем там в 24-часовом режиме», - отметил Давид Ананян.

Напомним, что таможенное оформление автомобилей из Еревана было перенесено в северную столицу страны - Гюмри, процесс начался с 14 октября, на данный момент в Гюмри проходят таможенное оформление автомобили, привезенные из Японии и Грузии.

По словам Ананяна, согласно программе развития, планируется создать два центра обслуживания внешнеэкономической деятельности: один - на севере страны, в Гюмри, второй - на юге, в Сисиане.

«С момента сдачи центров в эксплуатацию, а мы планируем сделать это в течение трех лет, все функции всех государственных органов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, то есть со всеми хозяйствующими субъектами, занимающимися импортом и экспортом, должны быть сосредоточены по принципу одного окна», - сказал председатель КГД.

Ананян сообщил, что в Ереване не будет таможенной службы, хотя в настоящее время 80% всего таможенного оформления осуществляется на таможне Еревана. По словам главы КГД, их цель - не повысить эффективность таможенных процессов, а реализовать программу территориального развития.

«Это программа правительства, которая осуществляется посредством КГД, представьте, что весь бизнес из Еревана перемещается на север и на юг, давайте представим, что это значит для Республики Армения», - подчеркнул Давид Ананян.