Мы заинтересованы в построении видения стратегического развития – Пашинян встретился с премьер-министром Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, находящимся в Армении с официальным визитом.

Вначале состоялась официальная церемония встречи, после чего – личная беседа премьер-министров двух стран и встреча в расширенном составе.

«Важно констатировать, что мы обоюдно убеждены, что в результате сегодняшних переговоров отношения наших стран станут лучше. Если меня спросят, что бы я посчитал достижением полутора лет моего премьерства, то в первую очередь я отмечу установление нового уровня отношений с Грузией. Я однозначно уверен, что в результате нашей работы двустороннее сотрудничество будет еще больше развиваться», - отметил Никол Пашинян.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Грузии, в свою очередь, отметил: «Для меня большая честь находиться с официальным визитом в Армении. Мы несем большую ответственность перед нашими предками, которые заложили основу для дружбы между нашими странами и народами. Я хочу заверить, что наши отношения еще более углубятся благодаря выполнению взятых нами на себя обязательств, что отразится также на наших гражданах. Несмотря на то, что мы обоюдно оцениваем наши отношения как находящиеся на высоком уровне, однако у нас есть хорошие возможности развивать связи в сфере экономики,культуры и других сферах».

В ходе личной беседы стороны коснулись ряда вопросов повестки дня армяно-грузинских отношений, в том числе вопросов расширения торгово-экономических связей, развития сотрудничества в различных отраслях экономики.

На встрече в расширенном составе премьер-министр Пашинян отметил, что в ходе личной беседы они успели обсудить широкий круг вопросов. «Самый важный результат заключается в следующем: мы глубоко заинтересованы в достижении новых результатов в отношениях наших стран и построении видения стратегического развития», - отметил премьер-министр Армении.

Георгий Гахария также высоко оценил обсуждения, состоявшиеся в ходе беседы с Николом Пашиняном, и отметил: «Они касаются исторических ценностей двух наших стран и людей, которые живут в наших странах». По его словам, необходимо адекватно реагировать на ситуацию в регионе, стабильность которой будет лишь способствовать эффективности регионального сотрудничества.

Премьер-министры Армении и Грузии обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-грузинского сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, сельскохозяйственной и культурной сферах. Собеседники отметили важность перспектив дальнейшего развития в сфере транспортного сообщения. Никол Пашинян и Георгий Гахария выразили уверенность, что экономическое сотрудничество может стимулировать рост двустороннего товарооборота. В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость активизации деятельности Армяно-грузинской межправительственной комиссии и выразили удовлетворение результатами прошедшего недавно заседания.

Стороны особо подчеркнули важность работ по улучшению инфраструктур, в частности, по реконструкции автодорог Гогаван-Гугути и Бавра-Ниноцминда.