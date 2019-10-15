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Армения

Алан Гогбашян не займет пост посла Великобритании в Армении

Алан Гогбашян (архив)

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Алан Гогбашян не займет пост посла Великобритании в Армении. Об этом сообщает посольство Великобритании в Ереване.

«Г-н Алан Гогбашян не вступит в должность посла Его Величества в Ереване из-за оперативных обстоятельств. Г-н Гогбашян перейдет на другую работу на дипломатической службе. Г-н Дэвид Моран назначен временным поверенным в делах со степенью посла и будет занимать эту должность до назначения нового посла», - сообщило посольство Великобритании на своей странице в Facebook, не уточняя подробностей.

Дэвид Моран – глава Департамента по вопросам мировой экономики Форин-офиса. Он работает во внешнеполитическом ведомстве Великобритании с 1985 года, занимая должности посла Великобритании в Швейцарии, Казахстане, Узбекистане и других странах.

Два месяца назад Форин-офис объявил, что с сентября послом Великобритании в Армении будет 45-летний дипломат армянского происхождения Алан Андраник Гогбашян.

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