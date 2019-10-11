«Реакция премьер-министра была не только адекватной, но и очень уместной» - депутат

Всякий раз, как Азербайджан попытается превратить международные площадки в место для «перестрелок», он окажется в подобной неловкой ситуации, в беседе с Радио Азатутюн сказала депутат правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Татевик Айрапетян, касаясь жесткой реакции премьер-министра Армении Никола Пашиняна на комментарий президента Азербайджана Ильхама Алиева о Гарегине Нжде на саммите СНГ.

Напомним, ранее Алиев заявил, что собирается ответить Пашиняну на международной площадке, чтобы его голос был по возможности хорошо слышимым.

«По сути, он создал довольно глупую ситуацию своим же заявлением, казалось бы, что ему мешало, если у него была необходимость ответить, иметь множество выступлений внутри своей страны и ответить. Фактически, он пытается, я не хотела бы использовать это слово, но, кажется, он пытается самоутвердиться на международных площадках», - сказала Айрапетян.

На Совете глав государств СНГ в узком составе, в присутствии президента России Владимира Путина и руководителей других стран, Алиев обвинил Армению в героизации фашистов.

Депутат НС, азербайджановед Татевик Айрапетян замечает, что выбор места также был неслучаен: президент враждебного государства очень хорошо понимает стратегическое значение России и общественное восприятие этого вопроса в Армении.

«Я считаю, что реакция премьер-министра была не только адекватной, но и очень уместной, он еще раз напомнил нашему противнику-соседу, какая между нами проблема, что решение проблемы за нами и что нет необходимости использовать каждую удобную и неудобную платформу в пропагандистских целях, мы также в свою очередь пытаемся проводить парламентскую дипломатию на международных площадках, где мы представлены. Он пытается, выступая на международных площадках, получить какие-то дивиденды. Также отмечу, что он был сильно раскритикован за то, что не присутствовал в ООН, некоторые представители оппозиции отметили, что в прошлом он хотя бы ехал туда, выступал, а сейчас и этого не делает, и на этом фоне, по сути, он пытается восполнить это», - отметила Айрапетян.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Арман Абовян назвал этот шаг Алиева провокацией и безграмотностью, сказав, что тот также еще раз доказал, что не знаком с историей своей страны.

«Знаете, что было смешно, что глава государства (речь об Алиеве), которое открыто построено на фашистской логике, антиармянской логике, которое отрицает геноцид в Мараге, Баку, Сумгаите, которое уничтожает армянские памятники, начиная с десятков тысяч хачкаров Джуги, где даже фамилия на «ян» уже является преступлением, пытается открывать свой рот и произносить заявления, осуждающие нацизм или обвиняющие нас в поддержке нацизма», - сказал Абовян.

Ответ Пашиняна Алиеву приветствовал также руководитель оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян в своем посте в Facebook.

Записи на эту тему сделали также представители бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), которые считают, что в основе идеологии их партии лежит учение Гарегина Нжде.

В частности, бывший депутат НС Армен Ашотян написал: «Воодушевленный кампанией демонизации прежней власти Армении Алиев решил воспользоваться случаем и очернить Гарегина Нжде и обвинить Республиканскую партию. Ответ Никола был уместен, когда внутриполитическая повестка дня отодвигается в сторону и выдвигается интерес государства. Посмотрим, станет ли это закономерностью или нет...».

Кстати, во время прямой трансляции выступления премьер-министра Армении возникла техническая проблема: сначала с экранов пропала картинка, а затем основной микрофон Пашиняна, и звук трансляции обеспечивался только посредством микрофона камеры.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении сообщил Радио Азатутюн, что никакого умысла они здесь не видят.



