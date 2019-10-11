Пашинян: Слова Алиева – неуважение к армянскому народу, к руководителям и народам СНГ

Сегодня в своем выступлении на очередном заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Пашинян отметил, что в выступлении Ильхама Алиева есть попытки искажения истории. Он напомнил о вкладе армянского народа в победу над нацистами, отметив, что армяне сражались и в рядах Советской армии, и в европейском Движении сопротивления.

«К сожалению, в речи Ильхама Гейдаровича [Алиева] мы увидели подобные попытки. Услышав его оценки о Гарегине Нжде, честно говоря, вспомнил известный советский фильм «Кавказская пленница», когда там говорится о развалинах древней крепости, и звучит вопрос: «А что, церковь тоже я разрушил?» Из слов Ильхама Алиева создается впечатление, что в этой войне Гитлер сыграл второстепенную роль, и лидером нацистского движения был Гарегин Нжде. А действительность в том, что Гарегин Нжде боролся против турецкой оккупации Армении, боролся против Геноцида армян, организованного турками. Действительность заключается в том, что Гарегин Нжде во время армяно-турецкой войны вместе со многими российскими офицерами в 1918 году руководил очень важной частью фронта», заявил глава армянского правительства, еще раз подчеркнув, что «очень важно, чтобы мы знали объективную оценку истории».

«Говорится, что Гарегин Нжде умер во Владимирской тюрьме. Много советских деятелей умерли во Владимирской тюрьме. Александр Солженицын был в ГУЛАГе. И что, всех, кто был осужден в 1937-1950-х годах, мы считаем врагами народа? Если это так, то многие выдающиеся деятели были осуждены и последние дни своей жизни закончили именно в тюрьмах. Но это не означает, что мы должны все это воспринимать как факт. И я считаю неуместным использование этого формата для искажения истории, внесения определенной напряженности в атмосферу этого довольно важного заседания», - добавил он.

Никол Пашинян сообщил, что правительство Армении уделяет особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны: несколько месяцев назад в Армении удвоили социальные пособия, выплачиваемые ветеранам.

«Из декларации, которая будет подписана нами сегодня, я хотел бы, в частности, выделить те части, которые подчеркивают необходимость совместных усилий по восстановлению широкого международного диалога, направленного на укрепление международной безопасности и против разделительных линий, действий, способствующих формированию недоверия, напряженности и конфронтации. И думаю, что на таких саммитах мы должны делать все возможное, чтобы не росла напряженность между нашими народами, нашими странами, а наоборот, чтобы мы смогли найти пути диалога, взаимных уступок, взаимного доверия и взаимного уважения. Думаю, что слова президента Азербайджана – в первую очередь неуважение к армянскому народу. И думаю, что это неуважение также и к главам стран и к тем народам, которые они здесь представляют», - сказал Никол Пашинян.