Мы должны найти путь диалога – премьер-министр Армении принял участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ

Находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня принял участие в очередном заседании Совета глав государств-участников СНГ.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, после протокольной церемонии форографирования состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком и расширенном формате.

Премьер-министр Никол Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

«Мы приветствуем Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве и поддерживаем любые инициативы, направленные на углубление экономического сотрудничества и расширение интеграционных процессов среди стран Содружества. Документ определяет стратегические цели сотрудничества, для достижения которых, мы считаем, что необходима последовательная и скоординированная работа как на многостороннем, так и в двустороннем формате.

Поддерживаем подписание Конвенции государств-участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Считаю, что Конвенция поможет, в частности, развивать наше сотрудничество по расширению применения альтернативных мер лишению свободы за совершенные преступления.

Из вопросов повестки дня нашего заседания хотел бы выделить совместное Обращение к народам наших стран и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Считаем важным активным образом информировать современную молодежь как в наших странах, так и за рубежом, о той решающей роли, которую сыграли наши народы в победе над фашизмом.

По разным оценкам, в этой войне погибло до 300 тысяч мужчин и женщин армянского происхождения. Представители нашего народа не только боролись в рядах Советской армии, но и принимали активное участие в движении сопротивления в оккупированных фашистами странах. Между прочим, один из руководителей французского Сопротивления - Мисак Манушян, был армянином.

Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий тех лет и выступаем против попыток их субъективной интерпретации.

К сожалению, в словах, речи Ильхама Гейдаровича [Алиева] мы увидели такие попытки. Когда я услышал его оценки о Гарегине Нжде, честно говоря, я вспомнил известный советский фильм “Кавказская пленница”, когда там говорится о руинах древней церкви и спрашивается: “А что, церковь тоже я разрушил?”

Из речи Ильхама Гейдаровича создалось впечатление, что вообще в этой войне Гитлер имел только второстепенную роль, и лидером нацистского движения был Гарегин Нжде. А правда в том, что Гарегин Нжде боролся против турецкой оккупации Армении, боролся против Геноцида армян, которые организовали младотурки. И действительность в том, что Гарегин Нжде, между прочим, вместе со многими российскими офицерами в 1918 году руководил очень важной частью фронта во время армяно-турецкой войны.

И я ещё раз хочу подчеркнуть, что очень важно, чтобы мы знали объективную оценку истории. Говорится, что Гарегин Нжде умер во Владимирской тюрьме. Очень многие советские деятели умерли во Владимирской тюрьме. Солженицын был в ГУЛАГе. И что? Мы считаем всех, кто были осуждены в период с 1937 по 1950-е гг. врагами народа? Если так, то очень многие выдающиеся деятели были осуждены и закончили свои дни в тюрьмах, но это не значит, что все это мы должны воспринимать как факт.

И я считаю неуместным использовать этот формат, чтобы искажать историю, чтобы внести некую напряженность в атмосферу этого довольно важного заседания.

И хочу сказать, что Армения и наше правительство тоже уделяет особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Могу сказать, что буквально несколько месяцев назад мы удвоили социальные пособия всем ветеранам Великой Отечественной войны. Думаю, что это действительно очень важное решение.

Из Декларации, которую сегодня мы подпишем, хотел бы, в частности, выделить те ее параграфы, которые подчеркивают необходимость совместных усилий по возобновлению широкого международного диалога, направленного на укрепление международной безопасности, против действий, способствующих формированию разделительных линий, недоверия, напряженности и конфронтации.

И я думаю, что на таких саммитах мы должны сделать все возможное, чтобы напряжение между нашими народами, между нашими странами не росло, а, наоборот, чтобы мы нашли пути к диалогу, компромиссу, взаимному доверию и взаимному уважению между нашими народами. Считаю, что слова президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь, для армянского народа. И считаю это неуважительным ещё и к главам государств и народам, которые они представляют здесь. Уважаемые коллеги, прошу прощение за такое напряжение. Вы увидели, что не я его автор.

В заключение, уважаемые коллеги, хотел бы еще раз поблагодарить руководство Туркменистана за успешное председательство и выразить надежду на продолжение совместных усилий по дальнейшему совершенствованию и укреплению многопланового сотрудничества в рамках Содружества.

Хочу также подтвердить готовность Армении оказывать всяческую поддержку и помощь нашим узбекским коллегам в ходе председательства в СНГ в 2020 году».

На заседании был обсужден ряд вопросов сотрудничества в рамках СНГ. Была принята Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве. Подписан ряд документов: Обращение государств–участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; Конвенция государств–участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы; Программа сотрудничества государств–участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы; Совместное заявление государств–участников Содружества Независимых Государств о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову была вручена медаль Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества».

На заседании было принято решение о том, что председательство в СНГ в течение 2020 года будет осуществляться Республикой Узбекистан, а также о проведении следующего заседания Совета глав государств-участников СНГ в Узбекистане.

Премьер-министр Никол Пашинян также принял участие в официальном приеме от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Таким образом, рабочий визит премьер-министра в Туркменистан завершился, и он сегодня вернется в Ереван.