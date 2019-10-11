Премьер-министр Армении прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств-участников СНГ

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад.
Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.
Согласно сообщению, в международном аэропорту Ашхабада премьер-министра Армении встретили вице-премьер Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев и первый заместитель исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.
Сегодня в Ашхабаде премьер-министр Никол Пашинян уже провел встречу с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Сегодня же он примет участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ.
В Ашхабаде премьер-министр Армении встретится также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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