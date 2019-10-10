Перед турецким вторжением армянские семьи покинули Тель-Абьяд - представитель МИД

13 из 16 армянских семей, проживающих в городе Тель-Абьад, ставшем одной из главных целей турецкого вторжения в Сирию, добровольно покинули город и сухопутным путем перевозятся в город Хасака. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил начальник управления Среднего Востока и Африки Министерства иностранных дел Армении Армен Мелконян.

По словам представителя МИД, в северо-восточном регионе Сирии армяне в основном проживают в городе Камышлы, где в настоящее время насчитывается 400-420 семей или около 3 тысяч армян.

«Город Камышлы вчера один раз подвергся ракетному обстрелу, но основная часть Камышлы находится под контролем властей Сирии, так что не думаю, что турецкое вторжение достигнет районов, находящихся под контролем сирийских властей, - отметил Мелконян, продолжив: - Наше посольство в Дамаске находится в постоянном контакте с руководством общины, и они в данный момент не хотят эвакуироваться, поскольку пока не чувствуют такой опасности».

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что с учетом непредсказуемого характера событий посольство Армении в Дамаске и генеральное консульство в Алеппо прорабатывают все возможные варианты, и если возникнет необходимость в эвакуации, это будет сделано.

«Другой вопрос - Тель-Абьяд, где проживают 16 армянских семей и который является одной из основных целей бомбардировок и турецкого вторжения. У нас там нет пострадавших, но сегодня утром, согласно полученной нами информации, 13 из этих 16 семей были эвакуированы, выехали сухопутным путем в Хасаку», - отметил Мелконян.

Вчера турецкая армия вторглась на северо-восточные территории Сирии, объявив о своем намерении провести военные операции против курдских боевиков.

Сегодня утром МИД Армении в этой связи выступил с заявлением, осудив военное вторжение Турции, которое «приведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, гибели гражданского населения, большому потоку перемещенных лиц и, в конечном итоге, новому гуманитарному кризису».