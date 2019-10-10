Армения осуждает военное вторжение Турции в Сирию

Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-восток Сирии. По мнению Еревана, это приведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, гибели гражданского населения, большому потоку перемещенных лиц и, в конечном итоге, новому гуманитарному кризису. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

«Особенно тревожная ситуация сложилась для национальных и религиозных меньшинств. Это военное вторжение также создает непосредственный риск серьезных и массовых нарушений прав человека на основе идентичности», - подчеркивают в МИД Армении.

Официальный Ереван призывает к «эффективным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией».

«Армения поддерживает единство и суверенитет Сирии и призывает воздерживаться от военных посягательств на Сирию и ее народ. Армения будет продолжать оказывать гуманитарную помощь дружественному сирийскому народу на месте», - говорится в заявлении.

Военная операция Турции в Сирии началась накануне.