Пашинян: Вторжение Турции в Сирию незаконно, Армения осуждает это

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Республика Армения осуждает этот акт вторжения», - во время заседания правительства сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, имея в виду военную операцию Турции на северо-востоке Сирии.

«Мы обеспокоены ситуацией, потому что, по нашей оценке, эти действия еще больше усугубят гуманитарный кризис в Сирии, и мы призываем международное сообщество принять эффективные меры для того, чтобы остановить эти незаконные действия и защитить права сирийских граждан, живущих вдоль границы с Турцией, в том числе национальные меньшинства», - заявил глава правительства Армении.

Напоминая, что Армения «выполняет гуманитарную миссию в Сирии, в Алеппо, и выполняет ее успешно», Пашинян добавил: «И мы продолжим выполнять эту миссию».

Премьер-министр выразил мнение о том, что «сегодня имеет смысл, чтобы после обсуждения вопросов повестки дня правительство в закрытом режиме провело обсуждение и обменялось мнениями о возможных развитиях ситуации на севере Сирии и наших позициях».

Ранее МИД Армении также выступил с заявлением, осуждающим военное вторжение Турции в Сирию.

Накануне турецкая армия начала военную операцию в Сирии.