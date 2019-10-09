В правительстве начались обсуждения заявок бюджетного финансирования государственных ведомств на 2020 год

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве сегодня начались обсуждения заявок бюджетного финансирования государственных ведомств на 2020 год.

По словам главы правительства, результатом этих обсуждений должно стать то, что государственный бюджет на 2020 год будет более эффективным и целевым, а его результаты - более предсказуемыми.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил: «Учитывая наш прошлогодний опыт и опыт прошлых лет в целом, который был в Республике Армения, в бюджетном плане необходимо указать, какова наша самая большая задача на сегодняшний день. Самой большой задачей является реализация капитальных затрат и эффективное осуществление капитальных затрат. Речь идет о том, что у нас в этом году и в прошлом году несколько раз была такая ситуация, когда у государства были деньги, однако были сложности с применением эффективного инструментария в плане траты этих денег. В этом году, к сожалению, мы можем столкнуться с риском недовыполнения по части расходов, но я также хочу сказать, что считаю этот процесс вполне нормальным. Почему? Потому что бюджетные расходы, как мы все знаем, после произошедших в прошлом году политических изменений существенно изменились. По крайней мере, политические власти и руководство Армении считают принципиальной задачей эффективное расходование бюджетных средств, исключение коррупции и злоупотреблений. И в этом отношении мы видим, что нам нужно иметь институциональные решения, чтобы деньги не только тратились и становились выполнением бюджета, но и тратились и становились выраженными в действительности политическими и экономическими реалиями, которые изменят качество жизни наших граждан, качество экономического роста нашей страны и экономический уровень в целом».

По словам премьер-министра, в рамках этих институциональных решений предусматриваются конкретные изменения, в частности, в системе закупок.

«И я хочу напомнить всем нам, что очень важно, чтобы министерства, государственные органы параллельно обсуждениям государственного бюджета завершили процессы тендеров до нового года, чтобы по состоянию на 1 января были подписаны контракты, в частности, по части тендеров, капитальных затрат, чтобы двигаться вперед с четким графиком», - сказал глава правительства, добавив, что следующим принципом является возможность рассматривать данные квартальных расходов.

«Посмотрим, какие расходы выполняются эффективно, а какие не столь эффективно и не в необходимых темпах, чтобы у нас была возможность выполнять перераспределения каждый квартал. А в тех сферах, где расходы будут эффективными, прогрессивными, возможно, мы изменим и увеличим финансирование этих областей и направлений, чтобы, как я уже сказал, расходы средств государственного бюджета были более эффективными с точки зрения экономического воздействия», - подчеркнул премьер-министр Пашинян.

В рамках этого процесса первым был обсужден вопрос бюджетных ассигнований министерства окружающей среды на 2020 год. В этом контексте были обсуждены оценки соответствующих ведомств.

