Ким Кардашьян подтвердила свое намерение инвестировать в Армению

Всемирно известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян, которая в Ереване участвует во Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019, дала эксклюзивное интервью агентству Reuters, рассказав о намерении основать на родине своих предков производства нижнего белья и духов, о правозащитной деятельности, политике и ряде других вопросов.

Телезвезда, прибывшая в Ереван во второй раз, в интервью международному агентству вновь подтвердила, что намерена инвестировать в Армению.

«Я очень взволнована тем фактом, что по этому вопросу у меня сегодня вечером будет встреча, и я собираюсь говорить о будущих инвестициях и об основании здесь производства», - сказала Ким Кардашьян, не уточнив, с кем она собирается обсудить свои бизнес-планы в Армении.

Звезда американского реалити-шоу недавно создала собственный бренд женского нижнего белья, который считается новинкой в своем роде, поскольку, как утверждает автор, скрывает недостатки женской фигуры. Помимо нижнего белья, как заявила Кардашьян, она также намерена запустить в Армении производство парфюма на основе армянских цветов. Об этом она заявила также накануне в ходе своего выступления на конгрессе WCIT, на что зал отреагировал аплодисментами.

Кстати, американская телезвезда армянского происхождения подверглась критике со стороны армянских организаций диаспоры за планы по производству продукции под своим брендов в Турции. Кардашьян, которая периодически затрагивает тему Геноцида армян и осуждает позицию отрицающих его факт стран, в частности позицию Турции, в ответ на критику подчеркнула, что остается приверженной усилиям по продвижению вопроса признания Геноцида армян, в то же время, добавив, что не хочет, чтобы «события прошлого являлись основанием для дискриминационного отношения к кому-либо или к какой-либо нации».

В беседе с Reuters Кардашьян сказала, что только по завершении производственного этапа узнала, что одной из пяти стран, занимающихся производством ее нижнего белья, является Турция. «Я изначально не участвовала в производственном этапе. Из образцов, присланных с разных фабрик, я просто выбирала самые качественные и даже не спрашивала, где они были произведены», - отметила она.

Мегазвезда, имеющая в соцсетях сотни миллионов подписчиков, параллельно с бизнесом, телевизионной и модельной карьерой также получает юридическое образование. Его покойный отец, Роберт Кардашьян, также был юристом. Ким говорит, что она полна решимости в вопросе получения профессии, хотя это и не так легко из-за ее насыщенной повестки дня.

Говоря о своей довольно активной правозащитной деятельности в последние годы, она посчитала важным сосредоточиться в будущем на правах бывших заключенных. «Многие из известных мне самых осведомленных людей, которых я когда-либо встречала, самые умные люди, которые лучше всех знают закон, это те люди, которые были заключенными», - отметила она.

Кардашьян говорит, что постарается быть полезной в вопросе трудоустройстве бывших заключенных. Требование дать бывшим заключенным «второй шанс» американо-армянская телезвезда донесла и до Белого дома: несколько месяцев назад она была принята президентом Дональдом Трампом и рассказала ему о своей инициативе. Она отметила, что бывшим заключенным, которые возвращаются домой, не оказывается достаточной поддержки для восстановления нормальной жизни.

В прошлом году благодаря ходатайству Кардашьян Трамп помиловал 63-летнюю Элис Мари Джонсон, приговоренную к пожизненному заключению по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег, которая уже 20 лет провела за решеткой.

Несмотря на связи с американской политической элитой, у Ким Кардашьян нет желания заниматься политикой: «У меня никогда не было желания заниматься политикой, это крайне важное дело. Мне просто нравится заботиться о людях, я надеюсь, что у меня будут хорошие отношения с будущими президентами, и я продолжу помогать людям в меру своих сил».

38-летняя телезвезда, считающаяся одной из самых влиятельных женщин мира, находится в Армении во второй раз. На этот раз она приехала со старшей сестрой Кортни. Сестры привезли с собой в Армению своих детей и крестили их в духовной столице Армении - Эчмиадзине. Трое из четырех детей Ким Кардашьян были крещены в Эчмиадзине, а старшая дочь в 2015 году была крещена в армянской церкви в Иерусалиме.