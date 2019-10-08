«Уничтожу экономику Турции». Трамп не встанет между Эрдоганом и курдами

США не будут поддерживать Реджепа Эрдогана в проведении военной операции на севере Сирии. Президент Трамп пригрозил Турции разрушением ее экономики, если она будет действовать "негуманно".

Еще в августе этого года министр обороны США Марк Эспер говорил, что любое турецкое вторжение в Сирию неприемлемо и будет пресечено. Подготовка этой операции тем временем шла полным ходом: президент Турции Эрдоган заявлял о своей твердой решимости разгромить сконцентрированные на севере Сирии силы Курдской рабочей партии, которую он считает террористической организацией. Однако курды были одним из самых боеспособных членов коалиции, воевавшей с "Исламским государством". Поэтому Пентагон предложил Анкаре создать совместную зону безопасности на севере Сирии.

О том, что происходило в этой зоне в последнее время, рассказал в эфире телекомпании Fox News генерал-майор Сухопутных войск в отставке Малколм Фрост.

В настоящий момент Соединенные Штаты располагают на севере Сирии контингентом численностью менее тысячи человек. Они занимаются совместным с Турцией патрулированием на суше и в воздухе и пытаются обеспечить безопасность буферной зоны. Но с точки зрения Турции, к югу от нее – вакуум, безопасность не обеспечена. Там находятся сирийские силы, курдские силы, а они считают курдов террористами, и российские силы тоже на юге. Поэтому президент Эрдоган говорит, что совместные патрули не столь подвижны и не контролируют территорию на глубину, достаточную, чтобы обеспечить Турции необходимую безопасность.

На прошлой неделе на брифинге в Пентагоне представитель Объединенного штаба Вооруженных сил США полковник Патрик Райдер воздержался от оценки очередного публичного заявления Реджепа Эрдогана о предстоящей операции в северной Сирии.

Что касается высказываний президента Эрдогана, я их комментировать не буду. Скажу только, что мы продолжаем операции в зоне безопасности. В этом отношении прогресс продолжается. К настоящему моменту мы провели семь совместных с Турцией разведывательных полетов, два совместных наземных патруля и планируем провести больше в будущем. Мы наблюдаем демонтаж укреплений курдских отрядов Демократическими силами Сирии, и это говорит о том, что Демократические силы вносят свой вклад в обеспечение безопасности. Мы ожидаем, что и в дальнейшем будем действовать сообща с нашими турецкими союзниками, не только принимая в расчет их правомерные опасения относительно безопасности, но и с тем, чтобы предотвратить возрождение ИГИЛ и убедиться в его окончательном разгроме.

Демократические силы Сирии, о которых говорит полковник, – это формирования вооруженной сирийской оппозиции режиму Башара Асада, еще один союзник США.

В субботу, 5 октября, президент Эрдоган в прямом эфире турецкого телевидения сказал, что операция может начаться в ближайшие день-два. В воскресенье, 6 октября, президенты Трамп и Эрдоган говорили по телефону. После их разговора пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опубликовала заявление, в котором подтвердила, что Турция вскоре начнет вторжение. "Вооруженные силы Соединенных Штатов, – сказано в заявлении далее, – не будут оказывать поддержку или принимать участие в этой операции, поэтому воинские подразделения США, разгромив территориальный "халифат" ИГИЛ, не будут более находиться непосредственно на данной территории. Правительство Соединенных Штатов настаивало на том, чтобы Франция, Германия и другие европейские государства, из которых прибыли многие захваченные боевики ИГИЛ, забрали их, но они не хотят и отказываются сделать это. Соединенные Штаты не будут держать их у себя в течение, как можно ожидать, многих лет, что будет дорого стоить налогоплательщикам в Соединенных Штатах. С настоящего момента Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ на данной территории, захваченных за два года, последовавших после разгрома территориального "халифата" Соединенными Штатами".

Дональд Трамп, в свою очередь, ранним утром в понедельник начал публиковать в твиттере объяснения своей позиции по Турции. Самый первый твит был написан в 4:40 утра по вашингтонскому времени. В третьем по счету сказано:

Курды воевали вместе с нами, но за это им заплачены огромные суммы денег и передано снаряжение. Они враждуют с Турцией десятилетия. Я почти три года сдерживал эту борьбу, но пришло время нам выйти из этих абсурдных бесконечных войн, многие из них межплеменные, и вернуть наших солдат домой. МЫ БУДЕМ ВОЕВАТЬ ТАМ, ГДЕ НАМ ЭТО ВЫГОДНО, И ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ. Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны справляться с ситуацией сами.

Еще в одной записи Трамп утверждает:

Две страны, которым это особенно не нравится, – Россия и Китай, которые любят дать другому увязнуть в трясине и смотреть, как он барахтается и тратит много долларов, чтобы выкарабкаться.

И наконец, послание президенту Турции:

Если Турция сделает что-то, что я, при моей великой и несравнимой мудрости,​ сочту из ряда вон выходящим, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции.

Решение президента вывести войска и не участвовать далее в конфликте не понравилось даже такому твердому его стороннику, как один из лидеров Республиканской партии сенатор Линдси Грэм. Он назвал его "назревающей катастрофой", а затем добавил, что Америке будет теперь трудно найти союзников в борьбе с "радикальным исламом" и что "бросить курдов на произвол судьбы значит послать наихудший из всех сигналов: что Америка – ненадежный союзник, и это лишь вопрос времени, когда Китай, Россия, Иран и Северная Корея развернут опасные действия". "Президент, может быть, устал бороться с радикальным исламом, – заключает сенатор Грэм. – Но они не устали бороться с нами".

Наконец перед камерами появился сам президент и повторил свои доводы и свою угрозу в адрес Турции.

Я не стою ни на чьей стороне. Мы находимся в Сирии уже много лет. Предполагалось, что мы нанесем один короткий удар, это было много лет назад. У нас на этом крошечном участке всего 50 человек. Я не хочу, чтобы эти люди пострадали, или были убиты, или с ними случилось бы что-нибудь еще. Я сказал президенту Эрдогану: не трогайте наших людей или у вас будут большие проблемы. На Турцию сильно давят. Они много лет воюют с Курдской рабочей партией, своими естественными врагами. Когда президент Обама все это начал, он устроил войну между Турцией и ее естественным врагом, КРП. И они по-прежнему там и, как и раньше, ненавидят друг друга так, что в это трудно поверить. Но я сказал Турции: если они сделают что-то, по нашему мнению, негуманное, они могут получить в ответ разрушенную до основания экономику.

По мнению Дональда Трампа, в мире хватает стран, которые способны разобраться с сирийскими проблемами, а с Америки хватит. Эти другие страны должны позаботиться и о пленных боевиках, многие из которых – выходцы из этих стран.

Я сказал президенту Эрдогану: теперь это ваша ответственность. И правда: кто за это несет ответственность? Россия, Турция, Иран, Ирак, Сирия и все страны по соседству, не очень дружественные нам. Вот эти страны и должны этим заниматься. ИГИЛ – их заклятый враг. Многие из этих стран ИГИЛ ненавидит сильнее, чем нас. А эти страны ненавидят так же, как и мы этих ужасных, жестоких убийц. Я сказал: забирайте их назад. Это в основном богатые страны, у них есть мощные армии. Они способны сделать это. Но мы не собираемся держать еще 50, 60, 70 или хотя бы 10 тысяч человек в заливе Гуантанамо на Кубе. Мы не будем платить за их содержание еще 50 лет.

Позже представитель администрации пояснил, что американские военнослужащие числом от 50 до 100 человек, выведенные из зоны безопасности, не вернутся домой в Америку, а будут переброшены в другой район Сирии.

Вечером 7 октября сирийские СМИ сообщили о произведенных Турцией обстрелах позиций курдских ополченцев и Сирийских демократических сил на севере Сирии.

Радио Свобода